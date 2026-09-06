中国使馆：尼泊尔受灾水电站中获救中国公民情况稳定
新华网 2026-09-06 11:05:48
中国驻尼泊尔大使馆5日证实，尼泊尔救援人员当天从遭受泥石流灾害的一个水电站项目隧洞中救出一名中国公民，目前其身体状况总体稳定。
这名获救中国公民已被送至尼首都加德满都的一家军队医院接受治疗。中国驻尼泊尔大使张茂明等前往医院探望。
这名获救中国公民在医院表示：“我特别感谢救援人员……对我来说是一个奇迹。”
张茂明在接受媒体采访时表示：“我们深感振奋，这是一个奇迹，也坚定了我们进一步做好在尼泊尔中国公民救助相关工作的信心。”中国使馆将继续同尼方保持密切沟通协作，全力维护在尼中国公民的安全，做好失联人员善后工作。
来 源：新华网
原标题： 中国使馆：尼泊尔受灾水电站中获救中国公民情况稳定
记者 张平 王嘉伟
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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