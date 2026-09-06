美网综合：郑钦文逆转凯斯晋级16强 将战斯维亚特克
在5日进行的2026年美国网球公开赛中，中国选手郑钦文在女单第三轮以1:6、7:6（3）、7:5逆转22号种子、美国选手凯斯，职业生涯第三次晋级美网16强。
第一盘，凯斯进攻势头强劲，仅过了23分钟，郑钦文就以1:6失掉首盘。第二盘，郑钦文状态有所提升，将比赛拖入“抢七”，并顶住压力将大比分扳平。决胜盘0:5落后时，郑钦文挽救赛点、连赢7局，用一场耗时2小时28分钟的鏖战完成惊天逆转。本届美网，从资格赛一路突围的郑钦文已收获六连胜。“这是我职业生涯中第一次在0:5落后时逆转，只要比赛还没结束，我就要继续战斗、继续打好每一分。”她赛后说。
下一轮，郑钦文将对阵波兰名将斯维亚特克，后者当日以7:6（3）、7:6（3）淘汰捷克选手布兹科娃。
当日，4号种子、美国选手高芙以6:3、6:4击败西班牙选手布克沙，连续五年跻身美网16强；10号种子、去年赛会亚军阿尼西莫娃以2:6、5:7败给波塔波娃。
男单赛场，21岁比利时小将布洛克以6:7（4）、6:3、6:0、6:3逆转5号种子、法网亚军科博利，职业生涯首进大满贯16强。双打赛场，内岛萌夏/王欣瑜、王曦雨/徐一璠双双落败，止步女双第二轮。
来 源：新华网
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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