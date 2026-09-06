人民网-人民日报 2026-09-06 11:10:35

近段时间，各地中小学校服采购工作陆续启动。校服质量关系学生健康，家长们十分关注。校服质量如何保障？家长如何参与监督？记者采访了教育部基础教育司相关负责人。

明晰规则

读者关切：一定要买校服吗？会不会频繁换款，加重家长经济负担？

先说购买原则：自愿购买，由学生和家长自主决定。

今年，教育部会同相关部门持续推进中小学校园餐、教辅、校服“三项整治”。3月，新版基础教育规范管理负面清单发布，严禁强制购买校服，利用购买校服牟利、侵害群众利益。

该负责人介绍，学校应当深入论证，并与家长委员会充分沟通，以确定是否选用校服。严禁未经集体决策选购校服，不得以校园活动、仪容仪表等为由设置穿着门槛。

再说购买频次：一般来说，校服采购每3年一个时段，即小学一至三年级、四至六年级、初中阶段、高中阶段，分时段在起始年级采购。毕业年级不组织采购校服。

“款式一经选用要保持相对稳定，减少家长重复支出。”该负责人表示，对家庭困难学生、烈士子女、孤儿、残疾儿童等，要采取措施无偿提供校服。

严把关口

读者关切：如何选好校服，保证安全合格？

挑选校服时，安全是关键标准。3条采购提示请收好——

第一条：认标准。强制性国标《国家纺织产品基本安全技术规范》《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》，严控甲醛、可分解致癌染料、pH值等；推荐性国标《中小学生校服》，细化了贴身面料棉纤维含量、缩水率等指标。采购校服时，要在合同中注明以上标准，严守质量底线。

第二条：看标识。7月1日起，新修订的《纤维制品质量监督管理办法》正式施行，明确规定学生服“应当标注纤维成分及含量、安全类别”。

“校服要具备齐全的成衣合格标识，并有法定检验机构出具的本批次成衣质量检验合格报告。”该负责人提示，采购单位接收校服时，要查看质量检验报告和质量标识。学生、家长自行购买时，可主动查看产品质量标识。

第三条：靠机制。推行“双送检”机制。在供货企业送检的基础上，鼓励采购单位结合实际再次送检。

强化监督

读者关切：如果发现劣质校服、强制购买等情况，该如何反映？

按照要求，学校成立的校服选用组织，应当以学生、家长代表为主体，有意愿的家长可以作为代表参与校服选用各个环节。

福建泉州市依托“泉教育”智慧云平台搭建校服采购备案查询系统，让采购全链条一目了然、可追溯；安徽亳州利辛县建设校服超市，家长、学生、教师代表可现场挑选面料材质……

该负责人提示，若收到标签标识不全、质量不达标的校服，可联系学校或企业退换；若发现劣质校服或遇到强制购买等情况，可通过当地校服采购举报电话、信访等渠道如实反映问题。

来 源：人民网-人民日报

原标题： 中小学校服如何买得放心、穿得安心

记者 吴 丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com