温州日报 2026-09-07 08:16:34

过去，龙港生产的潮玩周边装箱后发往全国各地；现在，最新的产品，也第一时间摆上龙港自己的货架。

温州网讯 9月4日，龙港新鸿未来广场，一家醒目的明黄色门店刚刚开门，吴女士便站在货架前挑了起来。这是潮玩品牌JOYOUTH九九又在浙南的首家直营店开业首日，她也成了当天第一位顾客。

几十平方米的门店里，徽章、亚克力立牌、毛绒、色纸等周边商品摆满货架，《罗小黑》《家庭教师》等二十余个热门IP集中上架。高饱和度的黄色从门头延伸到店内，是商场里格外显眼的一处年轻人打卡空间。

一家店

“终于能在线下挑‘谷子’！”

挑了好一会儿，吴女士买下一套《家庭教师》的“吧唧”——这是年轻人对徽章类动漫周边的昵称。比起线上下单，她更喜欢在现场慢慢挑。“特别是毛绒类，同一个款式脸也有点不一样，可以在这里挑一个最合眼缘的。”

对杭州、上海、广州等城市的年轻人来说，线下逛“谷店”早已不是新鲜事。但对龙港的消费者而言，这是过去并不多见的消费场景。更有意思的是，这家店的不远处，就是生产这些“谷子”的工厂。

2024年下半年，JOYOUTH九九又品牌创始人陈民区把徽章、亚克力等核心产线迁回龙港，建立自有工厂。如今，门店里绝大部分产品就来自龙港本地生产。

“本地消费者可以第一时间买到首发新品。而且他们喜欢哪张图、哪种工艺，门店也可以马上反馈给生产端，传统的‘前店后厂’就是有这个好处。”陈民区说。

即将在9月7日发售的《一人之下》“电波故障”系列，就是一个例子。届时，这批新品将在龙港和其他城市同步发售。

过去，龙港生产的潮玩周边装箱后发往全国各地；现在，最新的产品，也第一时间摆上龙港自己的货架。

一条链

从“会印刷”到“懂IP”

商场的门店外，一条更长的潮玩产业链正在龙港加速成形。

2024年下半年，陈民区把徽章、亚克力核心产线迁回龙港，建起自有工厂次玩星社（温州）动漫科技有限公司。不仅如此，在舥艚工业功能区，浙江奇境魔方动漫有限公司年产1500万套二次元智能产品生产基地正在建设。他说，厂房目前已搭建至二层，预计今年内完成建设，明年实现投产。

龙港做潮玩，有天然的产业基础。

一枚小小的徽章、一块亚克力立牌，背后涉及设计、印刷、覆膜、模切、包装等多个环节，而这些恰恰是龙港多年积累下来的产业优势。越来越多传统印刷包装企业顺着这个链条，进入动漫文创、潮玩周边的新赛道。

但机器能把产品做出来，不等于一定卖得出去。

“做潮玩最难的一步，其实是选IP。”陈民区说。热门IP授权费用不低，市场反响却很难提前判断。对于许多从传统制造转向潮玩的龙港企业来说，这也最陌生的一课：生产熟，IP却未必熟。于是，“抱团”成了新的解法。

今年，陈民区牵头成立龙港市文化产业促进会，目前会员企业已超过100家。企业不仅组团参展、共享市场信息，也开始尝试联合购买IP授权。龙港印刷企业数量多，但单家企业规模普遍不算特别大，通过抱团，可以增加企业在IP授权谈判中的议价能力，也让更多中小企业有机会接触热门IP。

政府也在补上企业“不懂IP、找不到IP”的短板。

龙港市宣传统战部新闻出版广电科负责人介绍，依托中国美术学院龙港研究院运营IP授权中心，当地正在构建涵盖影视、动漫等八大类、1000余个IP的授权资源库，届时龙港本土企业可在本地实现IP的自由选购。同时，越来越多龙港企业被带到更大的市场中去找项目、看趋势、谈订单。

“逛展”，逐渐成为龙港潮玩企业的日常：一边看年轻人最近喜欢什么，一边把龙港制造的新产品带出去。今年，龙港企业先后组团亮相长三角文博会、深圳文博会等展会。在深圳文博会上，龙港以300平方米沉浸式展馆集中展示本土潮玩文创产品，单场达成意向订单9000万元，居全省县级第一。

据统计，今年上半年，龙港潮玩产业产值达到24亿元。自2025年以来，当地已推动8个超亿元潮玩文创项目落地，“爱潮玩，来龙港”的品牌越发响亮。

来 源：温州日报

原标题： 从一家浙南首店 看龙港如何接住“潮玩经济”

记者 潘圆 通讯员 王炫

本文转自：温州新闻网 66wz.com