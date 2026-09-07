温州日报 2026-09-07 08:16:33

近日，国家知识产权局公布第二十六届中国专利奖名单，温州斩获两项中国专利优秀奖，分别落地新能源制造、海洋食品加工两大特色产业赛道，彰显我市科技创新与知识产权发展成效。

温州网讯 近日，国家知识产权局公布第二十六届中国专利奖名单，温州斩获两项中国专利优秀奖，分别落地新能源制造、海洋食品加工两大特色产业赛道，彰显我市科技创新与知识产权发展成效。

据了解，中国专利奖是我国知识产权领域权威性、含金量、影响力最高的国家级奖项，获奖成果代表国内行业技术创新顶尖水准。温州两项获奖专利均突破产业关键核心技术，且已实现产业化落地与规模化应用，是我市产学研协同创新、高价值专利成果高效转化的典型标杆。

瑞浦兰钧能源股份有限公司的获奖专利《二次电池的转接片》，针对二次电池制造痛点开展技术攻坚，创新研发转接片极柱一体化、分体式盖板新型结构，首创正负极柱分体安装、极柱缝焊等核心技术。通过优化极耳预焊、激光焊接等关键制造工艺，保障一体化电芯稳定量产，降低电芯内阻、自放电率，规避电池短路安全隐患。温州大学联合温州哆麦食品有限公司研发的《一种植物乳杆菌及其在羊栖菜脱腥中的应用》专利，聚焦海藻加工产业共性技术难题，深耕生物发酵脱腥技术攻关，成功选育专属植物乳杆菌，优化形成成熟稳定的发酵工艺体系，可有效脱除羊栖菜固有腥味，破解海藻加工去腥行业瓶颈。目前，该技术已广泛应用于羊栖菜等海藻深加工领域，补齐我市海洋食品产业技术短板，推动传统海洋食品产业转型升级、提质增效。

近年来，我市深入实施知识产权强市战略，持续推进国家知识产权强国建设示范培育工作，全市累计培育国家知识产权优势、示范企业98家，斩获中国专利金奖2项、中国专利优秀奖32项、中国外观设计优秀奖2项，知识产权赋能产业创新发展的效能持续释放。

来 源：温州日报

原标题： 温州特色产业两项成果获中国专利优秀奖

记者 鲍南南

本文转自：温州新闻网 66wz.com