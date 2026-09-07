文成召开文旅转化座谈会 意大利汉学家将刘伯温与达·芬奇对标

温州日报 2026-09-07 08:16:34

“刘伯温的多才多艺，与著名的达·芬奇很相似。”9在伯温文化赋能文旅交流座谈会上，意大利最重要的汉学家之一卡萨齐如此评价这位文成本土历史文化名人。

温州网讯 “刘伯温的多才多艺，与著名的达·芬奇很相似。”9月4日至6日于文成县召开的伯温文化赋能文旅交流座谈会上，意大利最重要的汉学家之一、《汉意大词典》编纂者之一卡萨齐（Giorgio Casacchia），如此评价这位文成本土历史文化名人。

此次活动由浙江大学文学院、浙江工贸职业技术学院、文成县委宣传部主办，主要议程包括：发布浙江文化研究工程《刘基文化系列研究与数据库建设》成果，围绕学术研究赋能文旅实践、AI（人工智能）赋能与产业创新实践、伯温文化“新三样”创作与出海等议题开展建言献策和圆桌对话。会议邀请浙江大学文学院教授、教育部长江学者特聘教授徐永明，卡萨齐，华数传媒副总裁周艳等国内外文史界学者和文旅业人士参加。

大家一致认为，刘伯温和伯温文化是一个有待进一步发掘的宝藏。卡萨齐说，刘基在西方尚未获得与其应有地位相称的知名度，“这是种遗憾”。周艳介绍，从热门产品“诗画浙江·文旅惠民卡”使用量来看，刘伯温故里景区位列最受欢迎十大景区，但这座数字化富矿仍待激活，并转化为文旅金名片。

为此，与会嘉宾纷纷从文旅开发角度，为伯温文化赋能文旅建言献策。浙江大学哲学学院教授、教育部长江学者特聘教授盖建民表示，要以山水为基础、福地为传统、刘基为核心、伯温文化为内涵，让伯温故里成为可游可居的现代福地，将古人所寻的“福地”，转化为现代人所需的“诗和远方”。省民间美术协会副主席、国家一级编剧杨忠贵认为，要还原史实展现中国传统美学特质，兼顾国际创作思维和艺术形式，打造深受国内外受众青睐的刘基题材影视精品。浙江思珀集团创始人钟俊岭期待，“伯温赐福”文创产品能以更年轻化的刘伯温形象和当代人产生情感共鸣，并成长为“泡泡玛特”那样的头部潮玩品牌。

业界专家还从人工智能切入，为伯温文化文旅转化集思广益。徐永明建议，拓展伯温文化数据库场景应用，打造刘基数字博物馆，提供其生平事迹沉浸式游览体验，开发具身智能机器人，提供生活陪伴、情感陪聊等服务。浙江大学博士、杭州像素跃迁科技有限公司创始人陈小雨建言，依托全场景空间感知、意图识别与情感陪伴技术，在景区景点引入新一代AI伴游智能体，打造以刘伯温为形象的AI伴游平台，激活历史文化名人品牌。浙江天迈文化科技有限公司品牌总监章衣萍希望，通过数字技术、内容创新、场景提升和流量传播，将刘伯温的智慧、故事和精神，转化为可沉浸、可消费、可传播的现代文旅产品，让游客跟他游山、与他对话、习其智谋，使每个人都能带走属于自己的伯温故事。

来 源：温州日报

原标题： 文成召开文旅转化座谈会，意大利汉学家认为—— 刘伯温的多才多艺与达·芬奇很相似

作者 张睿 陈轩 伟君 永强

本文转自：温州新闻网 66wz.com