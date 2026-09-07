文成召开文旅转化座谈会 意大利汉学家将刘伯温与达·芬奇对标
温州网讯 “刘伯温的多才多艺，与著名的达·芬奇很相似。”9月4日至6日于文成县召开的伯温文化赋能文旅交流座谈会上，意大利最重要的汉学家之一、《汉意大词典》编纂者之一卡萨齐（Giorgio Casacchia），如此评价这位文成本土历史文化名人。
此次活动由浙江大学文学院、浙江工贸职业技术学院、文成县委宣传部主办，主要议程包括：发布浙江文化研究工程《刘基文化系列研究与数据库建设》成果，围绕学术研究赋能文旅实践、AI（人工智能）赋能与产业创新实践、伯温文化“新三样”创作与出海等议题开展建言献策和圆桌对话。会议邀请浙江大学文学院教授、教育部长江学者特聘教授徐永明，卡萨齐，华数传媒副总裁周艳等国内外文史界学者和文旅业人士参加。
大家一致认为，刘伯温和伯温文化是一个有待进一步发掘的宝藏。卡萨齐说，刘基在西方尚未获得与其应有地位相称的知名度，“这是种遗憾”。周艳介绍，从热门产品“诗画浙江·文旅惠民卡”使用量来看，刘伯温故里景区位列最受欢迎十大景区，但这座数字化富矿仍待激活，并转化为文旅金名片。
为此，与会嘉宾纷纷从文旅开发角度，为伯温文化赋能文旅建言献策。浙江大学哲学学院教授、教育部长江学者特聘教授盖建民表示，要以山水为基础、福地为传统、刘基为核心、伯温文化为内涵，让伯温故里成为可游可居的现代福地，将古人所寻的“福地”，转化为现代人所需的“诗和远方”。省民间美术协会副主席、国家一级编剧杨忠贵认为，要还原史实展现中国传统美学特质，兼顾国际创作思维和艺术形式，打造深受国内外受众青睐的刘基题材影视精品。浙江思珀集团创始人钟俊岭期待，“伯温赐福”文创产品能以更年轻化的刘伯温形象和当代人产生情感共鸣，并成长为“泡泡玛特”那样的头部潮玩品牌。
业界专家还从人工智能切入，为伯温文化文旅转化集思广益。徐永明建议，拓展伯温文化数据库场景应用，打造刘基数字博物馆，提供其生平事迹沉浸式游览体验，开发具身智能机器人，提供生活陪伴、情感陪聊等服务。浙江大学博士、杭州像素跃迁科技有限公司创始人陈小雨建言，依托全场景空间感知、意图识别与情感陪伴技术，在景区景点引入新一代AI伴游智能体，打造以刘伯温为形象的AI伴游平台，激活历史文化名人品牌。浙江天迈文化科技有限公司品牌总监章衣萍希望，通过数字技术、内容创新、场景提升和流量传播，将刘伯温的智慧、故事和精神，转化为可沉浸、可消费、可传播的现代文旅产品，让游客跟他游山、与他对话、习其智谋，使每个人都能带走属于自己的伯温故事。
来 源：温州日报
作者 张睿 陈轩 伟君 永强
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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