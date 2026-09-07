温州日报 2026-09-07 08:16:33

进入9月后，国内机票价格迎来大幅“跳水”，多条热门航线出现“1”字头、“2”字头的特价机票。对于时间灵活的市民游客而言，眼下正是错峰出行的绝佳窗口期。

温州网讯 随着各大中小学、幼儿园陆续开学，2026年暑运大幕正式落下。记者近日从温州龙湾国际机场及OTA平台获悉，进入9月后，国内机票价格迎来大幅“跳水”，多条热门航线出现“1”字头、“2”字头的特价机票。对于时间灵活的市民游客而言，眼下正是错峰出行的绝佳窗口期。

在去哪儿等平台上，9月中上旬温州出发的多条航线价格十分友好：温州飞石家庄票价160元、温州飞大连240元、温州飞三亚420元、温州飞丽江410元，多条航线折扣低至1折多。

据了解，目前温州出港去往重庆、西安、长沙、昆明、大连等旅游城市的航班余量充足，低价票选择较多，避开节假日，出行不仅票价划算，机场值机、安检、候机也更加从容，不用长时间排队。

不少航司顺势上线开学季特惠活动，面向学生群体推出专属折扣、行李额升级等福利，部分航线提前预订还可享受叠加优惠。如国航为2026级新生提供认证后国内经济舱40公斤行李额，前1万名另赠40元纪念机票券（认证截至9月25日）；东航面向大学生/高考生提供抽盲盒、免费Wi-Fi券和行李券，购票国内最高直减10%、国际最高直减8%；南航新生认证送100元行李券+50元立减。以上优惠需在各航司APP完成认证后生效，部分名额有限、先到先得，建议尽早操作。

业内人士提醒，九月低价票多集中在早班、晚班或经停航班，余票数量有限。随着中秋（9月25日至27日）和国庆假期（10月1日至7日）临近，机票价格将逐步回升。目前已有不少消费者开始提前预订“超级黄金周”机票，有在线旅游平台数据显示，提前一个月锁定假期机票的热度较去年同期高出21%。

来 源：温州日报

原标题： 九月错峰出游正当时 温州出发机票低至“1”字头

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com