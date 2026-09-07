市人大常委会履职作答创新“进阶考题”

温州日报 2026-09-07 08:16:33

精准发力的履职清单背后，是市人大常委会服务创新发展的坚实足迹。

温州网讯 日前，在全省各级人大常委会主任暑期读书班上，市人大常委会主要领导围绕人大助推创新浙江建设作交流发言。从跟踪监督区域科创高地打造，到制定出台全国首部专题为民营企业科技创新提供法治支撑的地方性法规《温州市民营企业科技创新促进条例》，再到今年上下联动开展《浙江省优化营商环境条例》执法检查……精准发力的履职清单背后，是市人大常委会服务创新发展的坚实足迹。

创新，是温州高质量发展的“华山一条路”。市委十三届十次全会将高水平建设创新温州摆到纲举目张、支撑引领的战略高位。近年来，市人大常委会牢记习近平总书记寄予温州“续写创新史”的殷殷嘱托，紧扣市委战略部署，坚定扛起使命担当，持续打好立法保障、监督问效、决定赋能、代表聚力“组合拳”，推动人民代表大会制度优势更好转化为治理效能，为温州从“创业之都”向“创新之城”跃迁注入强劲动能。

一部地方条例

从先行探索到制度完善

近日，全国首个全流程合规眼科数据知识产权授权转化项目在温州落地生根——温州医科大学附属眼视光医院与参天制药（中国）正式签署医疗数据要素项目合作协议，通过场内标准化流程实现医疗数据知识产权授权许可，让医疗数据规范赋能眼健康事业。

数据作为新型生产要素，正深刻重塑经济结构、生产关系与治理方式。近年来，温州依托中国（温州）数安港建设先行探路，在数据合规流通、权益界定、场景应用等领域形成了一批改革成果。

“开展《温州市数据产业促进条例》（以下简称《条例》）立法，对于固化改革实践、激发数据要素价值、培育新质生产力具有重要意义。”市人大财经委主任委员谢逢越表示，对照国家政策导向和数据要素市场发展需求，《条例》草案在产业发展促进举措有效性等方面仍有优化空间。

坚持民主立法、开门立法，是提升立法质量的关键。市人大常委会将《条例》列入2026年立法审议项目，并组织调研组深入基层一线开展立法调研，多渠道听取意见建议，形成一系列针对性审议意见，推动《条例》精准打磨、持续完善。

调研组建议，优化培育“数商”企业群体的规定，大力培育数据治理、数据标注等领域的专业服务商；进一步突出《条例》服务实体经济导向，加强数据产业集聚区与重点产业园区、优势产业集群联动对接，打造一批标杆性数据采集场景与行业赋能平台；增加建设公共服务平台的规定，构建集算力、数据、模型、工具于一体的公共服务平台……

以立法赋能产业创新，是市人大常委会的长期坚持。针对民营企业研发投入不足、技术攻关乏力、成果转化不畅、商业秘密防护水平不高等痛点，市人大常委会加强政策集成和制度创设，出台《温州市民营企业科技创新促进条例》《温州市企业商业秘密保护规定》等法律法规，并通过开展科技进步“一法两条例”等法律法规执法检查，助力产业增强创新动能。

一轮专项监督

从问题清单到成效答卷

近日，江苏冬泽特医食品有限公司浙江区域销售总部在温州中国基因药谷完成注册并正式入驻办公。这家深耕特医食品领域的企业，在温州地区年销售额突破1000万元。

作为温州“一港五谷”核心产业平台之一，中国基因药谷聚焦生物医药等生命健康赛道，目前已集聚各类生态企业超500家，构建起从研发、中试到生产的全链条产业生态。

亮眼的产业答卷，离不开人大监督的保驾护航。去年，市十四届人大常委会第三十次会议专题听取并审议市政府关于“一港五谷”建设情况的报告。审议现场，常委会组成人员结合前期深入调研掌握的情况，直指发展短板：部分平台功能定位模糊，科创链与产业链融合不深，人才资金服务等配套支撑不足……

一针见血的问题，换来靶向施策的审议意见：深化与国内外知名龙头企业以及国家级科研平台的深入合作；聚焦人工智能等具有比较优势和发展潜力的细分领域，积极培育我市战新产业和未来产业；优化周边青年安居、交通出行、商业消费等配套……

审议意见的生命力在于落实。市人大常委会将“一港五谷”建设审议意见落实情况纳入2026年度监督工作计划，明确要求市政府在今年6月底前向市人大常委会报告整改落实情况。

时间的指针拨到今年。对照审议意见，市政府逐项制定整改方案、细化任务清单，推动各平台建设取得突破性进展：

中国（温州）数安港建成全市首个青年数字游民街区；中国眼谷建成国内顶尖眼科GCP临床试验平台；中国基因药谷入驻企业维眸生物研发的创新药，获国内前葡萄膜炎治疗首个眼科突破性疗法认证；温州国际云软件谷联合华为与在温高校共建全省首家人工智能职业培训中心；大科激光中高端激光器总部成功落地温州新光谷，打破国外技术垄断；温州智能谷打造“数字化改造ShoesAI系统”等应用，提升鞋企设计研发效率，降低样鞋制作成本……

从问题清单到成效清单，市人大常委会的监督实效体现在产业发展的实绩上。围绕适配创新型企业发展的空间需求，深化“数据得地”专项监督，推动政府向创新型企业精准供地；结合人大预算审查监督，紧盯重大科研项目等领域的资金保障，促进温州过去五年全社会R&D经费实现年均增长约14%；开展知识产权司法保护专项监督，推动设立知识产权法庭，提升法治化营商环境建设水平。同时，市人大常委会还通过听取审议专项报告、组织代表集中视察等方式，助推大孵化器集群培育行动计划深入实施。目前，我市孵化空间超1300万平方米。

一条代表建议

从产业痛点到政策落点

今年6月，瓯海区茶山街道人大代表联络站里，一场聚焦人工智能产业发展的重点建议督办会开得务实紧凑。市人大代表应辉辉面前坐满了市数据局（市人工智能局）等部门的负责同志。这是我市人大代表建议办理工作的寻常一幕，也是民意从“纸面”落到“地面”的现场。

好建议是谋事之基，这份被列入重点督办的建议，是从产业一线的走访脚步里“走”出来的。应辉辉在走访企业过程中发现，人工智能正成为产业发展的重要方向，但不少企业卡在“想转不会转”的关口：应用场景找不到精准切口、专业人才招不来也留不住、底层技术支撑跟不上发展需求……

带着这些从一线摸来的真问题，她先后走访对接多家市场主体、职能部门与科研平台，反复论证打磨，最终向市人代会提交了《关于强化AI赋能产业融合，加快建设温州人工智能创新发展高地的建议》，从完善顶层设计、实施“千企AI赋能行动”、深化产学研协同创新等维度提出系统方案。

办好每一件代表建议，是相关国家机关义不容辞的法定职责。据统计，市十四届人大六次会议及闭会期间，全市共收到代表建议644件。经市人大常委会主任会议研究，确定46件建议为重点督办件，其中1件由市委书记亲自督办，8件由市政府领导领办，37件由市人大常委会组成人员督办。

依托全市人大代表联络站吸纳民意、汇集民智的阵地功能，市人大常委会构建以“市领导与人大代表面对面”为载体的建议办理协商议事机制。各级领导带头走出机关会场，走进人大代表联络站，与代表面对面沟通、实打实协商，当面听取意见、现场会商对策。

在建议督办现场，应辉辉结合调研经历，详细阐释了建议的起草背景与诉求。在市委主要领导的督办推进下，建议主办单位负责人对照建议条目，通报办理进展与推进计划，相关职能部门也结合各自职责依次交流发言。问题当面摆、对策当场议，一份纸面建议的落地路径，在面对面的磋商中愈发清晰。

“立足产业一线开展调研，才能提出贴合实体经济发展、具有可操作性的高质量建议。”在应辉辉看来，依托完善的建议办理机制，这些来自一线的诉求正一步步转化为可落地的政策举措。

聚焦强化企业创新主体地位、促进科技成果转化等议题，我市各级人大代表积极破题寻策。全国人大代表胡成中针对新能源产业链协同不足、核心技术攻坚难等难题，呼吁建立跨领域协调机制，打破行业壁垒，推进全链条标准统一，解决设备不兼容的核心痛点。省人大代表尤飞宇关注制造业数智化升级，建议培育一批制造端的数智化解决方案服务商，开展省级认定与系统培育，增强其服务制造业的专业数智支撑能力。市人大代表吴让大建议以“一港五谷”为平台，招引初创企业和战投资本入驻，引导双方空间共享、产业协同，培育本土科技“独角兽”“新小龙”企业。

从“创业”到“创新”，一字之变，是城市发展的能级跃迁；从立法到监督再到代表履职，步步深入，是人大制度与中心工作同频共振的实践。站在创新温州建设从“破局起势”迈向“全面成势”的关口，市人大常委会将持续把制度优势转化为治理效能，为温州高水平建设区域科创高地贡献人大力量。

来 源：温州日报

原标题： 市人大常委会履职作答创新“进阶考题”

盯紧创新主战场 人大履职出实招

记者 林岳 通讯员 林则哲

本文转自：温州新闻网 66wz.com