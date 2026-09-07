温州都市报 2026-09-07 08:27:55

550.65万人次出发，558.01万人次抵达——这是杭温高铁楠溪江站、温州北站及温州南站杭温场交出的两年成绩单。

温州网讯 550.65万人次出发，558.01万人次抵达——这是杭温高铁楠溪江站、温州北站及温州南站杭温场交出的两年成绩单。9月6日，这条串联浙中南的“双示范”高铁迎来开通运营两周年。从温州出发的每一趟列车，不仅承载着千万人的日常奔赴，更成为观察轨道赋能区域高质量发展的生动窗口。

记者从百盛联合杭温铁路有限公司获悉，两年来，杭温高铁的客流持续攀升。从学子返校、游子归乡，到商务通勤、周末出游，一趟趟列车承载着万千普通人的期盼与奔赴。数据显示，全线累计到达旅客突破3300万人次，单日到发旅客最高达11万人次，线路运营总里程突破1142万公里，累计安全开行列车53700余列，日均开行列车数74余列，单日开行列车数最高达98余列。

作为国务院混合所有制改革试点和国家发改委社会资本投资示范项目的“双示范”项目，杭温高铁的价值远不止为人们带来出行便捷。两年来，它不仅重塑浙中南时空格局，更成为流动的民生线、文旅线、共富线。

据不完全统计，杭温高铁开通后沿线居民出行成本下降2倍以上，跨城出行时间平均缩短1～2倍，带动沿线旅游业增长30%～40%。杭温高铁一路串珠成链，将楠溪江、神仙居、横店影视城等沿线优质文旅资源连成一条黄金旅游走廊，把过路流量转化为在地消费，“票根经济”释放巨大活力，打通绿水青山向金山银山转化的通道。

民生底色持续厚植，比如，横店站站前广场自启用以来，已成为市民休闲打卡的新地标，地面互动投影等智慧设施丰富了广场夜间文化生活；义乌创新开展桥下空间保护性利用，将高铁桥下闲置地块改造为全民健身文体公园，为群众提供就近健身休憩的场所。惠民举措从站内延伸到站外、从出行拓展到生活，推动高铁红利普惠千家万户。

杭温高铁开通不仅拉近了两地距离，更促成各种要素涌动。杭州的科创资源向南辐射，义乌的商贸优势双向流通，温州的民营经济向北拓展，人才、资本、技术沿着轨道双向流动。磐安中药材、浦江水晶、永嘉农特产品搭上高铁快车走出县城；高铁站配套不断完善，接驳公交、停车场、站前配套持续升级，一站一景，站房成为一张张崭新的城市名片。

来 源：温州都市报

原标题： 杭温高铁开通两周年交出亮眼成绩单 温州三站到发旅客超1100万人次

记者 蒋文泽

本文转自：温州新闻网 66wz.com