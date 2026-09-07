永嘉发布 2026-09-07 08:33:06

近日，位于枫林镇的温州市楠溪江景区主游客服务中心已基本完工，正在进行最后的收尾完善。

近日，位于枫林镇的温州市楠溪江景区主游客服务中心已基本完工，正在进行最后的收尾完善。作为楠溪江创建国家5A级旅游景区的重要服务配套，中心集旅游咨询、智慧调度、文化展示、文创体验和便民保障等功能于一体，各岗位服务人员也已全部到岗。

游客服务中心建筑面积836.72平方米，共分为两层。一楼主要承担游客接待和综合服务功能，设置旅游咨询、票务服务、游客休憩、投诉受理、行李寄存、母婴室、医务室等功能区域。大厅LED大屏集中显示景区票价、优惠政策等信息，景区宣传指南等资料分类摆放，方便游客了解景点分布和游览线路。

围绕游客自助、便捷的出行需求，中心还引入自助购票机、共享讲解机等智慧设备，并布局无人自助超市、兆潭文创店等配套业态。“通过智慧设备的引入，希望让游客更加便捷地购票、获取讲解和旅游信息，感受‘智游楠溪’带来的便利。”5A创建游客中心组组长李庆继介绍。一楼兆潭文创店则将永昆、瓯窑、芙蓉古村、永嘉麦饼等本土元素融入产品设计，让游客带走的不只是一件商品，也是一份具有永嘉特色的旅行记忆。

二楼主要设置智慧指挥中心和“楠溪之窗”展厅。其中，智慧指挥中心被称为景区运行管理的“智慧大脑”，整合AI视频监控、无人机巡检、人车船智控、紧急呼救等系统，景区客流量、游客画像等信息可以实时汇集、动态呈现。监测到异常情况后，系统会及时将相关信息反馈至现场，为客流预警、资源调度和应急处置提供数据支撑，提升景区运行管理和安全保障效率。

与智慧指挥中心相邻的“楠溪之窗”展厅面积约120平方米，目前已完成初步布展。展厅分为“山水形胜”“人文风物”“经典示范”三个篇章，将楠溪江的自然禀赋、历史文脉与当代发展串联呈现。展厅内还设置了“走楠溪江嬉”等互动项目，游客通过点击、触摸设备，可以沉浸式感受永嘉方言，在互动体验中感受永嘉民俗文化。“我们希望游客在获得旅游服务的同时，也能进一步了解楠溪江、感受永嘉文化。”主游客服务中心负责人郑艳艳说。

服务的温度，也体现在游客需求的细节之中。目前，二十余名中心服务人员已全部到岗，他们将根据游客的游览时间和兴趣，提供景点介绍、线路规划、咨询答疑等服务。中心还配备医务室、AED、轮椅、童车等设施，为特殊人群和有应急需求的游客提供帮助。“作为从事医疗行业的志愿者，如果遇到身体不适或有相关需求的游客，我会第一时间利用我的经验为游客提供帮助。”主游客服务中心志愿者组长周鹏表示。

游客服务中心外，停车场、公园等配套设施也已建成投用。停车场设置小车停车位122个、大巴停车位9个、无障碍停车位2个、景交车停车位11个，并配套20个新能源充电桩，满足游客停车、换乘和充电等需求。

主游客服务中心是楠溪江景区完善游客服务体系的重要节点。接下来，中心将与丽水街、芙蓉古村、狮子岩等重点点位的游客驿站和咨询服务点相互联动，让游客从抵达景区、咨询游览到休憩补给、应急求助，都能获得更加便捷、细致的服务。

来 源：永嘉发布

原标题： 智慧服务、文创体验一站式配齐

楠溪江景区主游客服务中心整装待发

本文转自：温州新闻网 66wz.com