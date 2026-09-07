A股温商上市公司交出近年最佳“期中成绩单”

温州日报 2026-09-07 08:37:00

上半年，温商上市公司实现总营收2801.14亿元，同比增长18.67%，超出大盘11.58个百分点；实现归母净利润294.72亿元，同比增长23.62%，超出大盘5.05个百分点，交出了一份漂亮的“期中成绩单”。

温州网讯 进入9月，A股5550家上市公司已披露半年报。数据显示，今年上半年A股上市公司合计实现营业总收入37.74万亿元，同比增长7.09%；实现归母净利润3.58万亿元，同比增长18.57%。

记者对在A股上市的112家温商上市公司相关财报进行了梳理和统计发现，上半年，温商上市公司实现总营收2801.14亿元，同比增长18.67%，超出大盘11.58个百分点；实现归母净利润294.72亿元，同比增长23.62%，超出大盘5.05个百分点，交出了一份漂亮的“期中成绩单”。

持之以恒地推动产业转型升级，积极培育新动力、勇于探索新赛道……是这份答卷中最一致的“解题思路”。

营收与净利润双增长

上半年是近年少见的“丰收期”

上半年，112家温商上市公司实现总营收2801.14亿元，归母净利润294.72亿元，两项指标的同比增速明显跑赢A股大盘。

在多项具体的指标上，温商上市公司的表现也相当出色。比如上半年盈利企业占比达到了84.82%，超出大盘10.32个百分点；在净利润增长企业占比这一指标上，温商企业此前连续多个年度均落后于A股平均水平，今年上半年则追平了A股平均水平，达到了50.7%；上半年，温商上市公司中还涌现出了不少“尖子生”——净利润增长超100%的企业达到了20家之多，占比17.86%，超出A股平均水平2.36个百分点。除此之外，还有44家企业实现了营收与净利润的双增长，占比近4成，其中有31家企业营收与净利润同时实现两位数以上增长。以正泰电器、环旭电子、药明康德等为代表的领头雁企业是温商上市公司业绩表现的定海神针——上半年，9家营收规模超50亿元的企业中，除一家净利润微降以外，其他8家均实现了营收与净利润的双增长。有6家企业半年净利润超10亿元，其中药明康德实现净利润110.8亿元，同比增长29.43%。

与去年同期相比，在A股上市的温商企业增加了9家，营收与净利润有所增长是应有之义。但即便剔除这一因素来看，温州上市公司的业绩增长也非常明显。

不计大明电子、纳百川、益坤电气、乔路铭等4家去年下半年之后才上市的企业，本土可比的40家上市公司，上半年实现营收981.64亿元，净利润86.66亿元，较去年同期分别增长17.48%和23.5%，同样大大超过了A股平均水平。可以说，今年上半年的成绩单，放在近十年的周期里都是少见的“高分”。

高增长背后是加剧分化

30家企业净利润波动超100%

整体营收与利润增长的背后，行业与企业表现正在加剧分化。

上半年，温商上市公司中实现净利润增长的企业占比50.7%，同比提升了约5个百分点。企业利润修复、业绩改善有所体现，却远低于整体的提升速度。更为罕见的是，今年上半年净利润波动超100%的温商上市公司多达30家，而在去年同期，类似的盈利面大起大落的企业只有13家。

此次30家业绩大幅波动的企业中，净利润暴涨的占20家，暴跌的为10家。

上半年，AI加速从技术走向产业化落地，AI硬件、算力和应用都迎来爆发期。在外部因素冲击下，上游原材料及能源供给偏紧，价格持续保持高位运行……这些都给相关的上市企业带来了巨大的业绩拉动。比如以印刷电路板的基础材料覆铜板为主业的南亚新材就因此实现了“量价齐升”，营收大涨83.23%，净利润暴涨428.8%，创下该公司上市以来最佳半年业绩。温州本土的新材料龙头企业华峰化学，则借着这一轮大宗商品涨价潮迎来一轮新的行业景气周期，该公司上半年实现营收141.67亿元，同比增长16.73%；实现净利润19.83亿元，同比大涨101.64%。本土的3家电接触材料企业福达合金、温州宏丰、聚星科技，则享受到AI算力基建、新型电力系统建设、白银价格上行三重风口红利的带动，都接近于达成营收与净利润三位数以上增长，其中温州宏丰净利润增长2521.9%，成为上半年业绩增长幅度最大的温商上市企业。

行业风口轮动，随着AI产业化的快速推进，消费电子行业迎来巨变，白色家电、手机等传统业务市场疲软，金龙机电、格林精密等产业链上的企业净利润快速下滑。上半年，由盈转亏的格林精密净利润下降幅度达到了五位数——12238.63%。此外，受购置税退坡影响，叠加原材料涨价、补贴政策调整等，新能源汽车行业告别普涨时代，对温州汽配企业影响颇大，多家汽配企业净利润下降幅度超100%。

深耕主业广泛布局新赛道

多数企业对未来表示乐观

AI崛起、全球能源转型、中国品牌出海……上半年，全球经济风口变得越来越明晰，温商上市企业也用真金白银的市场表现展现了它们在新时代“追新”的广度与深度。

温商领头雁企业正泰电器上半年营收与净利润均实现了20%以上的增长，其业绩最大的贡献来自于户用光伏业务拉动，该公司旗下的正泰安能上半年实现营业收入226.20亿元，净利润为24.38亿元，市场占有率已连续多年居行业第一。摩托车领域的春风动力，坚持深耕全球市场，上半年实现海外营收同比增长40.41%，已成为中国出海品牌中的标杆企业；医药研发外包龙头药明康德交出了上市以来最佳的半年表现，营收增长38.93%，净利润增长近30%，半年净利润首次突破百亿大关，达到110.8亿元，成为中国创新药崛起的关键支撑。

龙头企业持续做深主业，各大产业链上专精特新企业则在不断开拓产品应用新赛道。福达合金、温州宏丰等企业，从低压电气行业出发，如今已将触角延伸到半导体硬件、新能源汽车、风光储、数据中心等诸多下游场景。从不干胶产品起步的永冠新材，近年来提出“传统业务提质、新兴业务突破”的发展战略，以新应用场景为切入点，将赛道快速拓展到了汽车、新能源、工业、可降解等国家政策重点方向，上半年，该公司还启动了年产2000吨电子级玻璃纤维布项目，将赛道拓进电子信息行业。

布局新产业、新赛道、新模式，正成为温商企业面向未来的最大底气。温商企业、新疆零售业龙头企业汇嘉时代上半年通过“学习胖东来”模式改造传统商超，实现了净利润同比增长46.4%；中胤时尚通过拓展集成电路系统验证服务新业务，实现了扭亏为盈。

多家上半年业绩“表现不佳”的上市企业在半年报中表示，这是企业转型期的必经之路。比如上半年营收与净利润均有所下滑的伟明环保便表示，国内固废行业正从扩张走向存量运营，公司的应对方式是打开海外市场与新材料两条新的路径。当前，伟明环保已中标印尼巴厘岛、茂物项目，新材料高冰镍项目也在有序推进中。天正电气上半年呈现“增收不增利”的窘态，但该公司表示，其已在数据中心、新能源等高景气赛道实现结构性突破。尽管上半年净利润下滑的温商上市企业同样接近半数，但细读它们的财报，依然可以感受到许多新的布局在萌芽、破土，静待花开。

来 源：温州日报

原标题： 营收同比增长18.67%,净利润同比增长23.62%

A股温商上市公司交出近年最佳“期中成绩单”

记者 李显

本文转自：温州新闻网 66wz.com