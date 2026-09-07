钓上万元“标鱼”为何仍亏钱？ 揭开“标鱼”钓场背后的博弈陷阱

温州都市报 2026-09-07 08:43:00

门票680元，限时5小时，既能过钓瘾又有机会拿丰厚奖金。这个看似“公平、透明”的钓场实则是犯罪团伙精心伪装的赌场。

温州网讯 “钓到一条‘标鱼’最高兑1万元现金……”钓友老林盯着屏幕上的消息心动不已：门票680元，限时5小时，既能过钓瘾又有机会拿丰厚奖金。然而，老林不知道的是，这个看似“公平、透明”的钓场实则是犯罪团伙精心伪装的赌场。

万元“锦鲤”引人来垂钓

2025年4月，龙湾区一家名为“金苑大物垂钓中心”的钓场开业。钓场老板苑刚通过当地垂钓圈迅速扩散消息，并组建微信群，将数百名钓友拉入群中。与寻常以“渔获”“体验”为卖点的钓场不同，这家钓场一开张就打出“标鱼高额兑奖”的旗号，迅速吸引了大批钓友关注。

苑刚对外宣称，钓场内投放了大量青鱼，其中部分鱼的鱼鳍上绑有特制标牌，即为“标鱼”。钓到不同标鱼，可当场兑换300元至1万元不等现金。标牌分为多个等级：绑有“利群”标牌的可兑300元，绑有“中华”标牌的可兑500元，“免一场”标牌可免680元门票，“免1.5场”标牌可兑1000元；“免3场”标牌（又称VIP标）兑2000元；“500积分”标牌兑5000元；而最高级别的“1000积分”标牌（俗称“元宝”标）则可以获1万元现金；即便是未能钓到标鱼，对于钓到的普通青鱼，钓场也承诺以100元每条的价格进行回收。

“王哥今天手气爆棚，又中一条‘中华’，恭喜！”在微信群里，苑刚及其同伙不断用此类话语煽动气氛，并不时上传钓友“中奖”标鱼的短视频，极力渲染“博一把、赢大奖”的刺激氛围，诱使众多钓友为了高额奖金而频繁入场。

然而，参与这场游戏的代价高昂。钓鱼者每次钓鱼需支付门票680元，限时5小时，饵料还需另付，价格是每包25元。相较于市场上多数为300元6小时的收费标准，这个价格明显过高。

精心伪装的“公平”游戏

这个钓场由苑刚、刘鸥、荣洋、陈畅（另案处理）、丁华润五人合股经营，苑刚占股30%并任管理人，刘鸥任现场主管。为制造“公平、透明”的假象，消除钓友疑虑，他们精心设计了一套伪装流程。

每次投放新鱼（包括标鱼和普通青鱼）前，苑刚会在微信群邀请钓友前来现场监督。运鱼车抵达后，钓友们随机从运鱼车中挑选青鱼，用提供的扎带将不同奖金额度的标牌绑在鱼鳍上。整个过程由钓友操作，钓场工作人员仅在一旁录像记录。绑好标牌后，所有的鱼被一并倒入塘中，视频随即在群内发布，宣称“福利已投放”。这一系列流程极具迷惑性，让钓友相信标鱼的投放是真实且公正的。

这一切其实是庄家掌控概率的伪装。苑刚交代，整个面积约4000平方米的鱼塘内，所谓的“标鱼”只有100多条，而普通的青鱼数量多达2000多条。这意味着一开始，钓友钓中高额标鱼的概率就被锁定在一个极低的水平。

为了进一步降低“出奖”概率、保证钓场稳赚不赔，钓场主管刘鸥透露了另一个“控盘”秘诀：“我们每隔半个月就下药给塘里杀一次虫，鱼就不爱开口吃食，钓上来的自然就少了。”

一条5公斤左右的青鱼，采购成本约70元，钓场回收价是每条100元，表面看有30元的差价。但对于支付了680元高额门票的钓友而言，除非运气爆棚钓中高额标鱼，否则仅靠钓回几条普通青鱼，回本都是遥不可及的。经审计，该钓场在不到4个月的运营期间，门票收入高达98万余元，扣除回鱼和标鱼奖金支出后，非法获利超过40万元。这场精心设计的“愿者上钩”游戏，实则是一场庄家通吃的赌局。

钓友老林的经历堪称典型。他累计参与了113场次垂钓，支付门票及饵料费超过8万元。其间，他曾钓到一条价值1万元的“元宝”标鱼。然而，最终结算时他才发现，钓场返还的所有“鱼款”（包括普通鱼回收款和标鱼奖金）总计为66599元，净亏损达15210元。他的经历是绝大多数参与者共同面临的结局：在庄家设定的概率规则和“控盘”手段下，持续的参与只会导致资金的持续净流出。

披着钓场外衣的赌场

2025年7月29日，公安机关根据举报，对该钓场进行突击查处，当场固定标鱼、赌资、经营记录等关键证据，并将苑刚、刘鸥抓获。随后，荣洋、丁华润经电话通知后主动到案，这起隐蔽的开设赌场案彻底浮出水面。

案件移送检察机关审查起诉后，面对这一新型犯罪形式，办案检察官面临的核心争议点在于案件定性：这种以经营钓场为形式，以“标鱼兑奖”为促销手段的行为，究竟应认定为一种带有博彩性质的违规经营，还是构成犯罪的“开设赌场”行为？

经过严谨审查，办案检察官指出：“此案中，吸引人的不是环境和渔获，而是高额奖金。经营者实质上是坐庄，通过高额门票接受投注，利用规则控制钓鱼概率进行赚钱；参与者支付门票作为赌注，意图博取远高于成本的奖金。因此，该行为与带有少量彩头的娱乐活动或有奖销售存在本质区别，完全符合开设赌场罪的构成要件。”

在涉案财物处理上，此案查扣的1万多公斤活鱼成为一大难题。为防止活鱼死亡导致涉案财产价值贬损，检察机关主动对接侦查部门，指导其严格依法固定证据，并建议根据规定对涉案青鱼进行公开拍卖。最终，这批青鱼成功拍卖，得款9.2万余元，依法予以没收。

2026年3月6日，龙湾区检察院以涉嫌开设赌场罪对苑刚等4人提起公诉。5月21日，法院采纳了检察机关的指控和量刑建议，依法对被告人苑刚、刘鸥、荣洋、丁华润开设赌场案作出一审判决。4名被告人均因犯开设赌场罪，被判处有期徒刑一年四个月至十个月不等，均适用缓刑，各并处2.6万元至1.4万元不等的罚金。

“从表面上看，这是一个设施齐全的钓鱼场所；从本质上看，它是一个精心设计的赌博窝点。经营者用标鱼作鱼饵，在微信群煽风点火，用‘杀口’控盘，将钓友一步步引入‘以小博大’的赌局。”办案检察官表示，此类新型赌博的迷惑性极强——参与者往往抱着“试试手气”的心态入场，不知不觉中越陷越深。而经营者正是利用了他们这种心理，通过概率设计和“控盘”手段，确保自己稳赚不赔。当钓鱼被套上赌场的内核，就不再是娱乐，而是违法犯罪。（文中涉案人员、钓场名均为化名）

来 源：温州都市报

原标题： 钓上万元“标鱼”为何仍亏钱？ 揭开“标鱼”钓场背后的博弈陷阱

通讯员 龙轩 记者 吴祖坚

本文转自：温州新闻网 66wz.com