温州大典 2026-09-07 09:05:49

如果要在历史上为雁荡山选一位“代言人”，元代大儒李孝光当之无愧。

交通运输部近日印发《精品自驾旅游公路实施方案》，雁荡山被纳入沿边沿海环线重要节点。

如果要在历史上为雁荡山选一位“代言人”，元代大儒李孝光当之无愧。他出生在雁荡山脚下，在这片奇峰秀水间读书、讲学，留下传世名篇《雁山十记》。他曾在文中写道，“每一至，常如遇故人万里外”，于他而言，雁荡不是风景，而是故人。

李孝光（1285—1350），字季和，因常年隐居在家乡的五峰山下，自号“五峰狂客”，后世学者多尊称他为“李五峰”。

李孝光像 ，周方德作，图源网络。

用十篇游记代言雁荡山水

李孝光是乐清田岙村（今属大荆镇）人，长期在雁荡五峰山下云霞洞读书。他自言：“予家距雁山五里近，四方客游者，或舍止吾家。吾岁率三四至山中，每一至，常如遇故人万里外。”

李孝光常年游览雁荡山，触景生情写下十篇游记，合称《雁山十记》，包括《始入雁山观石梁记》《游灵峰洞记》《暮入灵岩记》《灵岩二奇记》《访钦禅师过马鞍岭记》《大龙湫记》《宿能仁寺东庵记》《游惠上人开西谷记》《雁名山记》《秋游雁荡记》。《雁山十记》被后世认为是元代散文的代表作之一。

《李五峯文集》清林從炯玉甑山房抄本，温州市图书馆藏。

十篇游记中，《大龙湫记》最为出名。李孝光将两次游赏的见闻合为一文，分别描绘出夏秋丰水与冬季枯水两种截然不同的大龙湫。夏秋水量充沛之时，大龙湫瀑布气势震天：“湫水方大，入谷未到五里余，闻大声转出谷中，从者心掉……水下捣大潭，轰然万人鼓也。人相持语，但见口张，不闻作声，则相顾大笑。” 等到冬季水少，大龙湫一改雄壮，显出清幽灵动：“乃缘石矼下，出乱石间，始见瀑布垂，勃勃如苍烟，乍小乍大，鸣渐壮急……潭中有斑鱼廿余头，闻转石声，洋洋远去，闲暇回缓，如避世士然。”

《李五峯文集》清林從炯玉甑山房抄本，温州市图书馆藏。

在《始入雁山观石梁记》中，李孝光将石梁的形态描绘得栩栩如生：“石梁拔地起，上如大梯倚屋檐端；下入空洞，中可容千人。”风吹橡栗落地的细微声响，也被他捕捉下来：“风吹橡栗堕瓦上，转射岩下小屋，从瓴中出，击地上积叶，铿镗宛转，殆非世间金石音。”

四方之士远来受学

李孝光出身儒学世家，自幼天资聪慧。五岁时，他便跟着祖母学习《孝经》《论语》，六七岁诵读《尚书》《诗经》。他在《送熊括侍父至京师》诗中追忆追忆童年时光，写道：“我昔为儿时，看书不停手。十二作文赋，点笔赋鹦鹉。”十二岁便能作赋，可见他才思不凡。

长大后，李孝光在云霞洞旁修建“白云舍”，隐居五峰山下专心讲学授徒。《元史》记载：“四方之士远来受学，名誉日闻，泰不华以师事之。”各地读书人不远千里前来求学，后来官至礼部尚书的泰不华、史学家陶宗仪，都曾拜入他门下。

闲暇之余，李孝光游历南北各地，与杨维祯、萨都剌、顾瑛等文人相交酬唱。顾瑛评价他“诗文自成一家，为东南硕儒”；杨维祯在《西湖竹枝集·叙》中称李孝光:“为文幽深无际，其古乐府诗尤长于兴喻，海内学者喜诵之，故至正文体为之一变云。”李孝光与杨维桢齐名，共倡浙派古乐府运动，参与铁崖诗派的创立，并为该诗派发展作出重要贡献。

光绪《乐清县志》对李孝光的记载，温州市图书馆藏。

李孝光是元代重要文学家，《元史》评价“孝光以文章负名当世，其文一取法古人，而不趋世尚，非先秦、两汉语，弗以措辞”。有《五峰集》十卷传世，诗文中既有对民生疾苦的关切，也有隐逸志趣的抒写。如《鹧鸪天》中“龙门他日文章客，雁荡今朝行地仙”，《满江红》中“百万苍生正辛苦，到头苏息悬吾手”，都表现出他爱君忧民的儒家思想。《四库全书总目》评：“元诗绮靡者多，孝光独风骨遒上，力欲排击古人。”在绮靡成风的元代文坛，李孝光始终保持着古拙刚正的文学姿态。

来 源：温州大典

原标题： 700年前的雁荡山代言人

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