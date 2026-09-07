乐清发布 2026-09-07 09:03:40

9月5日，乐清市·温州理工学院战略合作暨乐清校区启用大会举行，这标志着校地合作进入实质性运作的新阶段，也开启了双方携手共进、共创未来的崭新篇章。

“家门口上大学”的美好期盼照进现实。9月5日，乐清市·温州理工学院战略合作暨乐清校区启用大会举行，这标志着校地合作进入实质性运作的新阶段，也开启了双方携手共进、共创未来的崭新篇章。

温州市乐清副市长黄阳栩；温州理工学院党委书记陈永光，党委副书记、校长孙芙蓉；乐清市领导戴旭强、胡立左、潘云夫、陈向东、林益正等参加。大会上进行了校地战略合作签约。

温州理工学院乐清校区位于城东街道胜利塘北片，总建筑面积约32.1万平方米，是一座以“山海学府、园中书院”为设计理念的现代化大学校园。自全面开工以来，乐清以“起步即冲刺、开工即决战”的攻坚姿态全力推进项目建设，比常规工期缩短了300天，推动乐清校区从蓝图变成现实。

乐清市委书记戴旭强在致辞时表示，合作办学秉持“建设一座没有围墙的大学”理念，让校园扎根城市、学科对接产业、人才赋能发展，真正实现校地共生、双向赋能、互利共赢。期待温州理工学院进一步发挥学科、人才和科研优势，深度对接乐清电气电子、智能物联等产业需求，为乐清经济社会发展提供强有力的人才智力支持和科技创新支撑。乐清将始终秉持最大诚意、拿出最优政策、提供最好服务，全力支持温州理工学院乐清校区发展，持续完善周边配套、优化办学环境，努力为广大师生营造安心从教、潜心求学的良好氛围。

陈永光在致辞时表示，作为温州唯一公办理工类本科高校，温州理工学院始终以“办好一所大学、繁荣一座城市”为使命担当。温理工将以本次战略合作为抓手，立足乐清产业特色，深耕产教融合，推动学科专业链与产业链紧密衔接，建强产业创新平台，推动科研成果就地转化，深化合作机制，做好发展共进、人才共育、教育共兴、产城共融等各项工作，在携手共进中释放校地合力，努力使乐清校区成为高素质应用型创新人才培养的新高地、驱动创新发展的有力引擎和赋能乐清高质量发展的强支撑。

黄阳栩在讲话中强调，乐清校区正式启动，填补了乐清本土本科高校的空白，也实现了优质高校资源向县域的实质性延伸，是温州优化高校布局的战略举措，对提升乐清城市能级、夯实创新温州人才底座具有深远意义。希望温州理工学院扎根乐清，走好产教融合之路，推动专业设置与产业需求对接、教学过程与生产过程对接，深化与企业协同创新，让更多科研成果从书架走向货架。希望乐清做好服务保障，在政策支持上真给力、要素保障上真到位，善于借智发展，让校园成为城市最具活力的创新引擎。希望双方深度融合，在人才培养、科技攻关、产业孵化等领域打造一批标志性成果，为温州教育合作提供更多可复制、可推广的经验。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市·温州理工学院战略合作暨乐清校区启用大会举行

记者 蔡甜甜、刘言勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com