青春华章因创新更“燃”

新华网 2026-09-07 09:05:03

近日，在合肥核心文旅商圈，四家“零次方机器人小店”正式亮相。

“你好，我是小麦，我们店里有汽水、矿泉水等商品，你想选哪种？”近日，在合肥核心文旅商圈，四家“零次方机器人小店”正式亮相。智能语音交互、机械臂精准取货、全程无人值守、秒级订单交付……曾经科幻电影中的场景，如今已照进现实。

作为安徽首个机器人无人售卖的场景化应用，该项目背后是一支由“00后”组成的科创团队。令人瞩目的是，项目落地仅一年多，订单量便突破3亿元，今年更计划在城市新开500家门店。从实验室里灵光一闪的构想，到街角烟火中触手可及的智能服务，他们的创业故事，正是中国青年创新创造热潮的生动缩影。

量子实验室、6G试验场、智能车间、育种田垄……不同的创新赛道上，青春身影随处可见。平均年龄二十多岁的“九章四号”团队刷新光量子信息技术世界纪录；吉林碳谷24人青年团队打破国外碳纤维技术垄断；江苏海院“智锻船承”团队自研智能液压操作机，以“中国方案”打破万吨级锻造的技术壁垒；高校学子将算法带入荔枝果园，用代码为传统农业装上智慧之眼……

一组数据有力印证了青年创新力量的崛起：“十四五”期间，国家重点研发计划里，45岁以下青年担任项目负责人的占比达43.3%，国家自然科学基金有80%的项目由45岁以下的青年人承担。年轻一代锐意创新、勇攀高峰，日益成为啃硬骨头、攻克“卡脖子”难题的主力军。

中国青年敢于挺进“无人区”的勇气，深植于日渐丰沃的创新土壤。从合肥打造机器人全产业链生态，到雄安推出“雄才十六条”、搭建创新赛事平台；从上海“模速空间”构筑“上下楼即上下游”的产业生态，到佛山打通人才培育、技术攻关、成果转化全链条。各地持续优化创新生态，政策扶持与市场赋能双向托举，让青年科研人员得以心无旁骛地投入创新创造实践。

真抓实干、敢闯敢试，永远是青春最“燃”的底色。回望戈壁滩上，老一辈科研工作者倾注青春与热血，铸就“两弹一星”等奇迹。如今，在“嫦娥”探月、北斗组网等国家重大科技工程以及人工智能等新兴领域，青年骨干接续奋斗，奋力实现创新跨越。创新的中国，是青春洋溢的国度，是充满希望的沃土。一代代青年人的面孔在变，不变的是将个人奋斗融入民族复兴伟业的赤诚担当。

科学的未来在青年，创新的希望在青年。正值开学季，一些大学生收到了一份特殊的礼物——算力。将最前沿的资源送到年轻人手中，既是寄予期望，亦是播下创新的火种，点亮奋斗的征途。

“光驰妙境开新宇，算破重霄越远极。”“九章”团队“90后”科研人龚思秋曾在毕业论文致谢中写下豪情满怀的诗句。当越来越多青年无畏艰险，笃行不怠，用创新之笔书写最“燃”的青春华章，以创造之力铺展逐梦的时代画卷，这就是中国走向未来的坚实底气。

记者：王志艳

原标题：新华网评·蒸蒸日上的中国丨青春华章因创新更“燃”

封面图：穆问春 张倩

来 源：新华网

本文转自：温州新闻网 66wz.com