文成发布 2026-09-07 09:04:45

今年是刘伯温诞辰715周年，9月5日，伯温文化赋能文旅交流座谈会在文成举行。

今年是刘伯温诞辰715周年，9月5日，伯温文化赋能文旅交流座谈会在文成举行。来自全国各地的伯温文化、明史研究、文旅融合、数字内容开发等领域的专家学者、文旅企业代表及各界嘉宾等300余人齐聚伯温故里，通过主旨演讲、圆桌对话、成果发布、实地调研等形式，积极推动伯温文化的学术研究、数字转化与文旅应用，为建设更具影响力的“伯温福地”、更具标识度的“山水侨城”贡献智慧和力量。

温州市人大常委会原主任、市温州学研究联合会理事长葛益平，浙江工贸职业技术学院党委书记张志东，浙江大学社会科学研究院副院长张凯，文成县委书记杨德听等出席会议并致辞。温州市社科联党组书记、主席潘晓勇，浙江工贸职业技术学院党委委员、副校长杨晓珍，中国出版集团东方出版中心文史知识分社副主任万骏，文成县领导刘金红、郑文东、张呈念、王荣华、张敏等参加会议。

葛益平在致辞中表示，伯温文化不仅是千年瓯越文脉中极具分量的一脉和温州学研究的重要板块，更是撬动地方文旅发展的关键支点。近年来，文成在伯温文化挖掘、传播与活化利用上成效显著，一条以文兴业、以文润城的特色路径正逐步成型，也为温州学研究提供了鲜活的实践样本。希望与会专家学者在深耕学术中提炼时代价值，在科技赋能中探索转化新路，在扬帆出海中讲好文成故事，以文化为桥、以科技为翼，续写伯温文化新的篇章。温州学研究联合会将积极链接学术资源、凝聚各方智慧，助力更多有思想、有创意的成果落地生根，让伯温文化不仅润泽文成、闪耀温州，更走向全国、走向世界。

杨德听在致辞中围绕“伯温福地、山水侨城是县域本色”“以文兴旅、以旅彰文是创新之路”“伯温赋能、传承发展是必答课题”，向与会嘉宾详细介绍了文成的文化底蕴、历史脉络、文旅成绩和发展方向。他指出，刘伯温是中华民族家喻户晓的传奇人物，其留存的丰厚文化遗产，是我们坚定文化自信的宝贵资源。近年来，文成县委、文成县政府持续推动文化和旅游发展向新向好，依托优越的生态本底与丰富的旅游资源，文成县已形成以刘伯温故里国家5A级旅游景区为核心的高品质旅游景区集群，伯温文化、山水文化、侨乡文化、低空文化等交相辉映、融合发展。“百丈漈武侠大会”“低空游文成”“伯温非遗大集”等特色文旅IP持续出圈，“太公祭春祭”随春节入选人类非遗代表作名录。面对文旅融合发展的新机遇，文成将积极向内深耕、向外拓展，全方位激活伯温文化价值、赋能文旅产业升级。通过整理伯温典籍，彰显文旅发展特色；活化伯温传说，释放文旅引流效应；展示伯温技艺，丰富文旅内容体系；串联伯温遗迹，完善文旅精品线路；打造伯温福宴，做精文旅美食品牌；推进伯温项目，强化文旅要素支撑；创新AI刘伯温，开辟文旅数字场景；办好《刘伯温的世界》，构建文旅线上阵地；推动伯温文化出海，拓展文旅海外版图，努力将“自带流量”转化为“发展增量”，打造“刘伯温的世界”、成就“世界的刘伯温”。他诚挚希望社会各界一如既往地关心文成、支持文成，持续加大伯温文化研究深度、阐释力度和合作密度，让“伯温福地”在新时代绽放更加夺目的光彩。

会上重磅发布了浙江文化研究工程《刘基文化系列研究与数据库建设》的阶段性成果，现场启动上线了“伯温文化数据库”，并正式推出《千古人豪刘伯温》《新校刘基文集》两部重要专著。

在“专家建言”环节，10位海内外知名专家学者围绕“学术研究赋能文旅实践”“AI赋能与产业创新实践”“伯温文化‘新三样’创作与出海”三大前沿议题作主题发言。专家们从刘伯温在世界文化中的地位、数字焕新伯温文化，到AI助力影视剧创作、网游开发及IP出海等多个维度分享真知灼见，探讨如何让刘伯温的智慧在数字时代焕发新生。

会议还设置了圆桌对话环节，两组共11位嘉宾分别围绕“伯温文化的当代价值挖掘与转化路径”和“伯温文化的文旅转化与产业实践”两大主题深入研讨、热烈交流，碰撞思想火花，为文成文旅产业发展把脉支招。

此次座谈会的成功举办，是学术界与地方协同推进中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的生动实践。接下来，文成将持续深入发掘伯温文化非遗资源，不断活化伯温文化载体，为打造高质量发展建设共同富裕示范区山区样板、高质量建设更具标识度的“山水侨城”汇聚磅礴的文化力量。

来 源：文成发布

原标题： 伯温文化赋能文旅交流座谈会在文举行

记者 夏季、朱伟、雷成、经友

本文转自：温州新闻网 66wz.com