泰顺县委书记张银贵调研指导“9·1”特大暴雨灾后恢复工作

泰顺发布 2026-09-07 09:05:44

9月6日，泰顺县委书记张银贵赴罗阳镇、泗溪镇调研指导“9·1”特大暴雨灾后恢复工作。

9月6日，泰顺县委书记张银贵赴罗阳镇、泗溪镇调研指导“9·1”特大暴雨灾后恢复工作。他强调，要认真学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾、统筹发展和安全的重要论述，按照省委省政府、市委市政府部署要求，加力提速推进灾后恢复，用心用情解决企业和群众急难愁盼问题，坚持“打一仗、进一步”，持续提升防灾减灾救灾能力，聚焦落实全年目标任务，真抓实干推动高质量发展和高水平安全良性互动。

在大溪源村玫瑰谷，强降雨造成基地田间积水、部分苗木受损，产业修复工作正有序推进。张银贵实地察看受灾作物、配套设施受损情况，详细听取灾情排查、清淤排水、苗木养护、景观修复等工作汇报。他要求属地乡镇和相关部门坚持因地制宜、分类施策，推动农技、文旅专业力量下沉，依托玫瑰谷特色资源加快推进产业修复与乡村文旅提升，持续完善配套设施、优化景观风貌，稳步盘活乡村特色产业资源，保障产业稳定发展、群众持续增收。

在泰顺县大胡谷中药材有限公司泰白术种植基地，持续降雨造成部分白术积水倒伏。张银贵走进山间地头，细致查看白术受灾状态、地块排水情况，详细了解企业受灾损失、灾后管护方案。他鼓励经营主体坚定发展信心，抢抓当前有利窗口期，集中力量做好受灾白术扶苗扶正、清沟排涝、防病养护等抢救补救工作，落实稳产保产举措，最大限度降低灾害对特色中药材产业的冲击，守住农业稳产增收基本盘。属地乡镇、农业部门要下沉一线，精准开展农技指导，畅通助农帮扶渠道，助力特色农业稳产提质、持续增效。

在泰顺金菱萤石有限公司，张银贵走进企业中控室，通过智能监控系统了解生产调度、设备运行监测、安全管控情况。他强调，企业要严格落实安全生产主体责任，全面排查暴雨遗留安全隐患，在确保绝对安全前提下，稳妥有序推进复工复产，尽快追回生产进度、补齐发展缺口，统筹推进安全生产、绿色发展、规范发展，持续擦亮国家级绿色矿山金字招牌。属地乡镇和相关部门要坚持服务前置、精准赋能，常态化下沉走访帮扶，主动对接纾困帮扶政策，全力保障企业快速恢复正常生产秩序。

张银贵在检查指导时强调，泰顺县上下要凝心聚力、实干攻坚，进一步抢回发展时间、挽回灾害损失，稳步恢复生产生活秩序，牢牢稳住全年经济社会发展基本盘。要坚持人民至上、生命至上，持续开展全域隐患排查整治和查漏补缺，补齐基础设施、产业设施、安全设施等短板，做好避灾群众暖心服务和安全返回全流程管理，抓实灾后防疫、田间补救、民生保障等重点工作，提速各领域复工复产复市，用可感可及的变化回应群众期待。要坚持灾后恢复与经济发展一体推进、双向赋能，紧盯年度目标任务，统筹抓实产业提质、项目推进、助企纾困、市场主体培育等工作，补短板、追进度、促提升，持续释放县域经济内生动力。要牢固树立和践行正确政绩观，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，把防汛救灾中锤炼的过硬作风、凝聚的强大合力，转化为抓发展、惠民生、保平安的实干动能，上下联动、干群同心，以严实作风推动各项工作落地见效。

来 源：泰顺发布

原标题： 张银贵调研指导“9·1”特大暴雨灾后恢复工作

记者 王文慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com