壹时评：以坚实基础托举远大理想

人民网 2026-09-07 09:08:55

底盘打得越宽、越实，向上生长的时候才站得更稳，理想的旗帜才不会被风吹倒。

1959年5月，时任中国科学技术大学力学和力学工程系系主任的钱学森在《人民日报》撰文，直言“我们重视基础理论的缘故，是因为科技大学的学生将来要从事于新科学、新技术的研究”。他提出的“旗杆式”人才培养之道，不同于传统的“金字塔式”培养模式，主张先筑牢宽厚稳固的理论根基，再直指学科前沿。

底盘打得越宽、越实，向上生长的时候才站得更稳，理想的旗帜才不会被风吹倒。六十余年，中国科学技术大学坚守“基础宽厚实，专业精新活”，全体教授必须为本科生讲授基础课。这种近乎执拗的坚持，说到底就一个目的：让学生把底子打牢，以后不管走多远，脚下都有立得住的根。

扎实的功底，既需日积月累的深耕，更需坐得住“冷板凳”的定力。科研从没有捷径，所有原创成果和技术突破，都是耐得住寂寞、熬得住时间的苦功夫。赵忠贤院士一辈子跟高温超导打交道，亲历这门学科的冷热起伏。在行业遇冷、器材匮乏的艰难时期，他就淘来老装备自己改装、自制“土炉子”坚持研究。凭着“研究热的时候坚持，冷的时候也要坚持”的那股轴劲儿，他最终摘得2016年国家最高科学技术奖。

不止赵忠贤。从潘建伟教授获得第三届联合国教科文组织——门捷列夫国际基础科学奖，到超导量子计算原型机“祖冲之三号”问世，再到冷原子共磁力仪等原创成果接连涌现，这背后是一代又一代中国科大人把冷板凳坐热，把难题死磕到底的执着。

扎根基础，不等于固步自封，恰恰是为了更好地突破创新。“旗杆式”育人还有另一半：夯实基础，也要直指前沿，把学生带到学科最前沿。六十余年来，中国科大的路子一直很明确：不搞速成式科研、不追快餐式育人，依托顶尖科研平台，把课堂直接搬到国家重大战略任务的一线，师生直面“卡脖子”难题，在实战中练真功夫，把科教报国的初心落到每一个具体的实验里。

把青春华章写在祖国大地上，不是一句浪漫的口号，而是脚踏实地的行动。年轻学子当学这份沉得住气的劲儿，戒掉急于求成的浮躁，把书本里的知识磨成手里的真本事。在科技自立自强的路上，成长为能担大任的“旗杆式”人才，用奋斗写出属于自己的青春答卷。

作者：孟 哲

原标题：青春华章丨壹时评：以坚实基础托举远大理想

来 源：人民网

本文转自：温州新闻网 66wz.com