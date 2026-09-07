今迎白露 早晚转凉 本周天气总体平稳

温州日报 2026-09-07 09:27:22

对我市来说，白露并不意味着秋凉将至，副热带高压仍有余威，“秋老虎”尚未收势，白天依旧偏热；真正能让人感到秋意的，是日渐拉大的昼夜温差。

温州网讯 今天是二十四节气中的白露。对我市来说，白露并不意味着秋凉将至，副热带高压仍有余威，“秋老虎”尚未收势，白天依旧偏热；真正能让人感到秋意的，是日渐拉大的昼夜温差。

受台风“科罗旺”外围环流影响，上周末我市有分散性阵雨，随着“科罗旺”渐行渐远，今天起天气转好。据市气象台预报，今明两天我市以多云为主，天朗气清；周中期云系增多，部分地区转阴有阵雨；周后期云层进一步加厚，周末前后将有一次降水过程，局地或伴有雷雨。有户外活动计划的市民，不妨把安排尽量靠前，并留意临近预报的更新。

气温方面，本周整体稳定，最低气温22℃～24℃，最高气温32℃～33℃，昼夜温差可达10℃左右。白露过后“一夜凉一夜”，早晚凉意渐浓，晨练或通勤的市民可备一件薄外套。午后阳光依旧有些晒，紫外线强度中等，外出仍需做好遮阳防晒，并注意补充水分，谨防中暑。民间有“白露身不露”之说，老人和体弱者应及时增减衣物，夜间盖好薄被，以免受凉。

近期也是我市晚稻生长的关键时期。眼下单季晚稻、连作晚稻正处抽穗扬花和灌浆期，农技人员提醒，要抓住当前晴好天气浅水勤灌，促进早齐穗、早成熟；周后期降水来临前，应抓紧完成田间管理，并注意防治稻瘟病和稻飞虱等病虫害。若遇低温阴雨，还要防范寒露风影响结实率。

来 源：温州日报

原标题： 今天白露 早晚转凉 本周天气总体平稳

记者 徐龙飞

本文转自：温州新闻网 66wz.com