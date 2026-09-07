人民网 2026-09-07 09:15:09

船舶违法靠岸、“建筑骨料”掺杂生活垃圾、检测日期早于生产日期……近日，人民网“人民直击”栏目报道称，苏州攀峰再生资源回收有限公司在京杭大运河苏州段私设码头，开展非法经营活动长达4年多。

一座违法码头，群众长期举报，苏州执法部门现场执法数十次，却为何关不掉？

长期以来，当地交通部门治理攀峰公司非法码头的手段仅限于罚款。2022年至今，涉事企业累计被罚款30余万元，仅相当于企业一天营收。违法成本过低，处罚便失去了威力，陷入“处罚—复工—再处罚”的恶性循环，法律的刚性被消解殆尽。

造成“以罚代管”这一畸形局面，深层症结在于多头监管权责割裂：交通部门管船不管岸，城管部门只管工地运输到进厂环节，而建筑垃圾是否依规加工，监管环节悬空；属地政府缺乏统筹治理，客观上助长了部分监管部门的避责思维。

非法码头如何根治，江苏多地已有先例。2021年，徐州市沛县政府组织水务、生态环境、公安、城管、检察院等部门，将京杭大运河上3座违建码头彻底拆除；2023年至2025年，扬州市宝应县成立工作领导小组，拆除6座未取得岸线审批手续的内河码头；2024年，淮安市涟水县组织多部门，整改一处无岸线审批、无港口经营许可的码头。

整治非法码头并非无法可依、无章可循。即便属地不具备港口行业管理权限，依旧可以牵头协调多部门执法力量，推动问题解决。倘若以“缺乏对应执法权限”为托词，把治理责任向外推诿，本质上是政绩观出现了偏差。

城市运行必然会产生大量建筑垃圾，攀峰公司每年承担着苏州城区上百万吨建筑垃圾处置工作，城市固废消纳确有现实刚需。但刚需不能成为违法的借口，京杭大运河岸线管控红线更不容随意逾越。

整治非法码头不能止于“一罚了之”。面对存续四年之久的非法码头乱象，无论何种原因，都不是推责不作为的理由。执法者只有跳出部门权责的小圈子，拿出动真碰硬的担当和勇气，才能根治此处顽疾，守护好京杭大运河航道安全和岸线生态，让姑苏城外这段古运河重拾“夜半钟声到客船”的美好。

作者：金台岩

原标题：人民锐评：整治非法码头，不能止步于“以罚代管”

来 源：人民网

本文转自：温州新闻网 66wz.com