杭州网 2026-09-07 09:18:04

9月23日至27日（对外开放时间9月24日13：00起至9月27日），第五届全球数字贸易博览会将在杭州大会展中心举办。9月5日，展会正式面向公众开票。

本届数贸会以“在数贸会遇见AI未来”为年度主题，近2000家企业、近500家AI公司扎堆入场，量子计算、载人机甲、太空组网、脑机接口、飞行汽车一次看够——最低36元，就能在17万平方米内“把未来逛个遍”。

抬手唤醒的智能眼镜、站姿载人飞行器

“六小龙”和“新八骏”组队“出道”

本届数贸会展会总面积超17万平方米，围绕数字贸易五大细分领域，创新布局“1+6+1”的展览架构，即1个数贸主题展馆，丝路电商、人工智能、数智出行、数智文娱、数智医疗、空间智能&专利密集型产品6个特色产业展区以及1个数贸创新融合展区。

主题展馆里，“杭州六小龙”和“杭州新八骏”首次同台，联动“科技百龙”矩阵集体炸场；Rokid将二代智能眼镜的全球首发摆在了展会现场；智元机器人将带来全新的智元G2轮臂机器人；地卫二则带来了在外太空才能见到的航天设备，观众还可以穿上登火服，定格一张来自“火星”的纪念照。

重磅打造Token主题的AI未来展区，将全方位解读Token制造、传输、应用产业链全景，探索“瓦特”变“比特”的绿色算力贸易新路径；数智出行展区，今年迎来了更多充满未来感出行装备，全球首创的站姿载人飞行器酷飞Urban、蓝色向量倾转旋翼构型智能eVTOL……备受关注的人工智能展区首次设立“数贸·芯场景”集成电路生态展与“H-Tech”科创孵化专区，把原本抽象的数据、算力和模型，解读得明明白白。

此外，丝路电商、人工智能、数智出行、数智文娱、数智医疗、空间智能&专利密集型产品六大展区，也都把自家“压箱底的绝活”搬了出来。

三档门票按需购买

还能叠加各类文旅“Buff”

今年，展会的公众开放日为9月24日13:00起至27日。届时，数字消费、AI互动、网红打卡等诸多好玩有趣的活动，将面向全社会放开。

门票分为三档，观众可以按需购买。成人票36元；AI伴游套票60元，含单人单次进场+AI伴游讲解+数贸纪念卡。此外，还可以到数贸会现场领取限量1000份的“数贸之夜”专享入场券一张；VIP团体票（5人以内）2000元/团含5张单人单次进场券+5张饮品券+专属管家+定制巡馆讲解+Rokid眼镜主题馆AI体验+5份定制文创，该项门票将于9月10日起售。

现役军人、残障人士、70周岁以上老人及所有在读学生均可凭有效证件免费入场。其中，18岁以上学生可免费注册“学生票”，18岁以下学生可携一位成人家长免费注册“亲子票（一大一小）”。

展会期间，场馆周边还将叠加“三个一百”促消费行动——100个AI场景、100个浙里好物、100个消费体验点，通过微信小程序、微信公众号、数贸会官网、支付宝小程序下单购票的观众，还能通过“数贸在线”小程序，叠加滴滴出行券包、周边酒店专享价及数贸会专属消费券等优惠，实现“一张票根玩转杭州”。

来 源：杭州网

原标题： 第五届全球数字贸易博览会正式开票 最低36元畅游17万平方米“未来之城”

本文转自：温州新闻网 66wz.com