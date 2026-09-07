温州都市报 2026-09-07 09:36:50

9月5日，乐清市·温州理工学院战略合作暨乐清校区启用大会举行，标志着乐清校区正式交付启用，温州理工学院与乐清市全面战略合作迈入新阶段。

温州网讯 9月5日，乐清市·温州理工学院战略合作暨乐清校区启用大会举行，标志着乐清校区正式交付启用，温州理工学院与乐清市全面战略合作迈入新阶段。

乐清校区的建成启用，是校地携手推进教育、科技、人才体制机制一体改革的生动实践，标志着乐清补齐高等教育关键短板、“家门口上大学”的美好期盼照进现实，也标志着温州高等教育版图的一次重要扩容和温州理工学院滨海、乐清双校区协同办学格局的开启。

从2021年乐清首次提出“创办本土大学”，到2022年全面启动校区建设，再到如今正式启用，短短几年间，一座现代化大学校园在东海之滨拔地而起。乐清校区位于乐清市城东街道滨海新区胜利塘北片，总用地面积578.8亩，总建筑面积约32.1万平方米；建设内容包括学院楼、图书馆、学生宿舍、国际交流中心、食堂、雁山讲堂、室内体育场等完善的教学与生活设施。

今秋，乐清校区首批入驻在校生约3200人；校区设置五大院系、12个专业——电子与电气工程学院、机器人工程学院紧扣智能电气与智能制造，经济与管理学院布局金融科技与跨境电商，外国语学院与国际教育学院同步发力，学科紧扣地方主导产业，构建以工科为主的应用型专业生态。

此次合作办学秉持“建设一座没有围墙的大学”理念，让校园扎根城市、学科对接产业、人才赋能发展，真正实现校地共生、双向赋能、互利共赢。作为温州唯一公办理工类本科高校，温州理工学院将锚定“地方性、理工类、应用型”的办学定位，推动学科专业与产业需求精准对接、课程体系与岗位能力紧密衔接、人才培养与生产实践深度融合。

面向未来，校地双方将围绕三方面深化战略合作：一是扎根乐清热土，紧扣电气电子、智能物联等产业需求，打造高素质应用型创新人才培养新高地；二是深耕产教融合，建强产业创新平台，推动科研成果就地转化；三是做实合作机制，坚持清单化管理、项目化推进，做实发展共进、人才共育、教育共兴、产城共融各项任务。校地双方将同心携手，共同把乐清校区打造成为地方性理工类应用型大学建设的示范窗口、区域产业转型升级的创新策源地、校城融合发展的新标杆。

来 源：温州都市报

原标题： 温州理工学院乐清校区正式启用 首批约3200名学生入驻

记者 叶锋

本文转自：温州新闻网 66wz.com