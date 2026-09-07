温度新闻 2026-08-03 09:47:00

粉丝们讨论的另一个热点，是邱忠伟书记的籍贯：温州人。

“常务副群众”。

在中国2.9万多个乡镇中，只有西藏自治区昌都市边坝县的拉孜乡拥有这个“职位”。

面积达830平方公里的拉孜乡（仅略小于鹿城、瓯海、龙湾三区之和），截至2026年7月底，常住人口只有4810人，而拉孜抖音官号“和谐拉孜”在全国各地拥有的“云乡民”是这个数字的10倍，这群粉丝统一自称“拉孜乡常务副群众”，号称“拉孜乡的事一件没落下”。

▲这条网友评论，是对“常务副群众”由来的权威解释

《西藏日报》的相关报道标题是：邱忠伟书记是我在西藏的唯一人脉。

西藏广播电视台的标题是：“和谐拉孜”的日常，为何被网友追成连续剧？

前几天，为了庆祝“八一”，拉孜乡举办了一场篝火晚会，留下了这样一张官方合照：穿民族服装的广场舞队列前，一辆摩托车上载着两人，宛如“鬼火少年”。这张颇具赵本山和范伟早期作品风格的照片上，摩托前座的是乡长仁青旺加，后座就是大家的人脉邱忠伟书记。

书记和乡长以这样的方式同时出现在全国人民面前，应该算空前绝后。

粉丝们讨论的另一个热点，是邱忠伟书记的籍贯：温州人。

经记者多方核实，邱忠伟确系温州龙湾人，父母孩子现在依然在龙湾生活。而邱忠伟的夫人，也在拉孜所在的边坝县工作。

2008年，20岁的邱忠伟从家乡参军，成为驻拉萨陆军某部的一名战士。

▲右为服役时的邱忠伟

2010年，退役的邱忠伟按相关政策考入西藏大学攻读本科，4年后定向分配至昌都市边坝县乡镇工作，2023年走马上任拉孜乡党委书记。

与温州主城区面积相当的拉孜乡，海拔超过4000米（最高为4700米）。全乡13个行政村，有10个处于“半农半牧”状态，3个为纯牧业，村民分布极为分散。虽然乡境内有349国道穿过，但大量牧场和工作点都在人迹罕至处，邱忠伟和仁青乡长只能靠摩托车去现场办公。

正是这些摩托车的镜头，让“和谐拉孜”开始爆红。

上周，西藏日报、西藏广播电视台的记者联合赴拉孜采访。在接待西藏日报“报花”万惠时，拉孜给出最高接待规格：体验乘坐摩托车奔赴高海拔牧场。

“和谐拉孜”账号开设于2021年7月。从开设至2023年7月，两年中连同大量防疫知识在内，这个账号只发布了77条视频，平均10天一条。2023年7月，邱忠伟上任，“和谐拉孜”在此后3年发布了727条视频，平均每10天7条。作为一个只有4000多人口的农牧乡，实在没有素材时，“和谐拉孜”甚至就播放藏语版的《水浒传》和《西游记》。

命运的齿轮开始转动。2026年6月22日，一条书记乡长晚间共赴拉孜乡小学做安全检查的视频，不知因为触动了抖音算法的哪条神经，瞬间爆红。这条视频播放量达545万，点赞6.9万。

此后，“和谐拉孜”很快聚集起全国各地的“常务副群众”。在这之后的一个多月里，“和谐拉孜”有11条视频点赞过万，西藏发布、西藏日报、西藏广播电视台等自治区主流媒体，均对“常务副群众”现象做了大篇幅报道。

而“和谐拉孜”的具体运营人员，只有乡宣传委员白玛加布一人。粉丝们看到的所有视频，都是白玛用一台老旧的oppo手机拍摄剪辑完成。

邱忠伟书记、仁青乡长的个人抖音账号也相继出圈。书记的账号“邱先生”里，有大量对着乡长怼脸拍的视频；乡长的账号“仁青”恰恰相反，都是对着书记贴脸开大。

邱忠伟对“和谐拉孜”的爆红很感意外，他说事先并没有想到会有这么大的影响。拉孜村民居住分散，文化生活单调，普遍爱刷抖音，最初力推抖音号只是想让拉孜乡各村村民有一个了解乡党委政府主要工作的渠道。

边坝县委宣传部常务副部长索朗拥青在接受温度新闻采访时说：“和谐拉孜”创造的正能量让他们非常欣喜和鼓舞。藏区政务号，而且是各种资源如此匮乏的政务号，靠自身努力出圈，得到全国网友的关注和喜爱，是非常罕见甚至是绝无仅有的。

拥青部长说，他们专门召开了部务会议，讨论如何加大对“和谐拉孜”的支持。

在边坝县委宣传部的资金和政策支持下，上周，在拉孜乡政府大门口，一块高大的“拉孜乡云乡民”打卡立牌正式落成。而1000枚“拉孜乡云乡民”金属徽章也制作完成，正在运往拉孜途中。

作为西藏的东大门，很多进藏自驾游的云乡民，也纷纷自发前往拉孜打卡。

拉孜，一个离温州直线距离2425公里的地方，在一个温州人的带领下开始改变。

我们不是给自己贴金，但想想邱书记，想想佛得角的阿杰会长，想想意大利的王老板，温州人的的确确在各个领域创造着自己的小奇迹。

截至发稿时，邱书记家乡的浙江森马慈善基金会已与拉孜乡中心小学取得联系。后续森马慈善将会根据需求向拉孜的孩子们提供帮助。

邱书记加油，拉孜加油。

来 源：温度新闻

原标题： 高亚辣评｜一位温州籍藏乡书记和他的4.8万“常务副群众”

记者 高亚

本文转自：温州新闻网 66wz.com