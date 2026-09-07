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温州老年人已达200万，重视老年人也是一种政绩

温州日报 2026-09-07 11:03:44
照顾好一老一小是最朴素但也最紧要的民之所盼，只要是聚焦于“人”的工作，都是党委政府应该干的。

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原标题： 温州老年人已达200万，重视老年人也是一种政绩

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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