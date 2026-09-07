温州日报 2026-09-07 10:46:14

日前，瑞安市印发《“算力券”“模型券”“语料券”奖补政策实施细则（试行）》，围绕人工智能产业算力、模型、语料三大核心要素推出专项奖补。

温州网讯 为抢抓人工智能发展新机遇，日前，瑞安市印发《“算力券”“模型券”“语料券”奖补政策实施细则（试行）》，围绕人工智能产业算力、模型、语料三大核心要素推出专项奖补。该市行政区域内的企业、高校、科研机构均可申请。此举旨在以真金白银降低人工智能研发与落地成本，激活数据要素价值，为当地人工智能产业创新发展注入新动能。

据悉，此次出台的奖补政策，聚焦算力、模型和语料三大核心要素，各有侧重、精准施策。购买算力服务有补贴，优先支持国产算力。“算力券”主要帮市场主体降低开展AI模型研发、开发AI应用项目所需的高昂算力成本，瑞安市企业只要从正规服务商处租用云端包含算力芯片的服务器，即可享受补贴。“算力券”补贴分两种类型，采购搭载国产算力芯片的服务器补贴30%，采购搭载非国产算力芯片的服务器补贴10%。每家申报单位每年最高可获50万元补贴。

“模型券”面向采购已完成国家网信部门备案的基础通用、行业垂直大模型资源的单位，鼓励各类主体加速大模型垂直领域应用部署。“模型券”补贴分两种类型：一是瑞安的企业从合规渠道购买大模型的使用额度，包括购买模型的Token（如DeepSeek）、订阅会员服务（如WorkBuddy）等形式；二是直接购买合规的大模型进行私有化部署。采购国产大模型服务的补贴30%，采购非国产大模型服务的补贴10%（注：非国产大模型若未在国内完成备案，目前不享受补贴）。

“语料券”鼓励各类主体加工、交易高质量数据集，夯实数据底座，为大模型训练优化提供可靠素材。高质量数据集，是经过清洗、标注、去噪等处理，能够用于AI学习训练的各类数据。具体补贴类型有两种，一是将高质量数据集上架至合规的数据交易场所，且年度交易额在平台排名前五；二是获得国家、省级的高质量数据集奖项。补贴标准为：上架交易且交易额在平台排名前五，可享受研发投入30%的补贴，获得国家级、省级高质量数据集奖项的，可分别获得一次性补贴20万元、10万元。两类补贴可叠加享受，同一单位每年最高补贴总额不超过50万元。申请单位必须掌握数据集知识产权，项目全过程严守国家安全、个人隐私、商业秘密以及人工智能伦理相关规定。

来 源：温州日报

原标题： 一年最高可享50万元补贴 瑞安真金白银支持AI创新

记者 包蓉蓉 通讯员 黄丽云 潘启慧

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