潮新闻 2026-09-07 10:46:14

9月5日晚上，连日来火爆全网的绍兴书圣故里“葫芦爷爷”，在夜色中悄悄摘下了挂在阳台的七个葫芦。牵动无数网友童年记忆的“现实版葫芦娃”，在这一刻正式落幕。

消息传出，网友有惋惜、有不舍，也有理解：“爷爷收回了自己的孩子”“尊重爷爷的决定，希望两老健康快乐”“爷爷好好休息”……

摘下葫芦，是为了安全，也为了生活

9月6日上午8点，记者来到书圣故里。隔着岸望去，陈金敖爷爷家阳台上的葫芦已经摘去，尽管是清晨，现场仍有游客陆续前来。不过对比前一日的人气爆棚，到访打卡的游客已减少了许多，以本地附近的市民为主。

“昨天白天人实在太多了，门口站都站不下了。”陈金敖爷爷说，“从安全角度考虑，我还是摘下了葫芦，因为远道而来的大家都是我的亲人啊，亲人不安全，我自己也不安全了。”安全第一，这件事一直挂在老人心上，成了他最大的心事。

爷爷摘下了葫芦。记者 王伊灵 摄

前一天是周六，也是流量登顶的一天。爷爷每隔半小时就要出门打一次招呼，长时间高强度的互动让两位老人不堪重负。大量游客涌入，网红扎堆直播，有人上门送礼，有人寻求商业合作，反复的敲门声此起彼伏。本就年迈的陈金敖爷爷身心俱疲，奶奶沈华玲也犯了头晕，身体亮起了红灯。突如其来的爆火，打乱了老人原本平静的生活。

这几只葫芦也带火了书圣故里的生意。隔壁“宁宁茶叙”的店主冯先生说，店里客流量比过去翻了近三倍。听说爷爷摘下了葫芦，他虽有几分惋惜，但也表示理解：“每天这么吵吵闹闹的，看着原本安安静静生活的两位老人不堪其扰，年纪大了，确实难以承受。”

一边是游客的热情与商家的热闹，一边是老人日渐透支的身体与被打乱的生活。思虑再三，陈金敖爷爷拿起了剪刀。他亲手种下的念想，也由他亲手剪断——为的是大家的安全，也为了恢复自己安静的生活。

“葫芦就是我的孩子，再多钱都不卖”

在陈金敖家中二楼的阁楼上，记者看到了安静摆放在桌上的7只葫芦，它们被整齐地排成一列。爷爷小心拿起一只，举起朝着记者晃一晃，“葫芦就是我的孩子，我会好好珍藏，好好保护他们的。”

爷爷摘下的葫芦被好好保存。记者 王伊灵 摄

桌上压着一张曾经用来回绝游客好意的白纸，上面写着——“不收任何礼品，不接任何商业广告”。这是陈金敖从一开始就立下的规矩，用来婉拒络绎不绝的好意与邀约。

陈金敖借此向所有关心他的人统一回应：“很多人问我卖不卖，我再统一回复大家——再多钱我都不卖，也永远不会有商业行为。我把葫芦当成自己的孩子，卖掉它，就是卖掉我的孩子。”

对于已经摘下的葫芦，爷爷说自己并不惋惜和后悔。他轻轻摩挲着葫芦的表面，目光柔和：“美好的回忆都藏在我的心里，永远不会忘。葫芦会永久收藏起来，葫芦也是送给大家的祝福，希望大家都健康平安。”

爷爷说会好好保护葫芦，像自己的孩子一样。记者 周楷华 摄

两位老人仍从心底里感恩大家对他们的爱和关心。“以前我们很少开门，基本是封闭式的，是网友把我们的心打开了。”沈华玲说，这段时间虽然累，但也感受到了许多陌生人的善意和温暖。

接下来，他们会带着大家给予的力量，继续好好生活。“虽然没有了自己的孩子，但大家就是我们的孩子，我们两老口会相互陪伴，好好生活。”她告诉记者，等天气再凉快些，二老打算晚上去广场散散步，吹吹风，过回从前那种简单自在的日子。

流量退潮，城市的文化与温度长存

书圣故里社区居委会副主任朱晓芳表示，书圣故里是开放式历史街区，更是原生态居民区，住的都是居民，整体年龄偏大。陈金敖的住所就在书圣故里景区河边，这批葫芦已经生长了一段时间，并非刻意打造的网红景观。

“爷爷不是我们刻意打造的网红IP，只是绍兴水乡里一位可亲可爱的普通长者。”朱晓芳说，“希望来的游客可以静下心来感受书圣故里的魅力，这里从来不只有那一串葫芦，也有那些青石板路、小桥流水和原住民真实的生活状态。”接下来，社区会像往常一样，继续照顾和关心爷爷和奶奶。

爷爷的提示牌，谢绝好意。记者 周楷华 摄

爷爷也借此向全国游客发出邀请：“不止有葫芦，绍兴还有很多地方可以玩，书圣故里、周恩来故里、鲁迅故居……大家可以多走走看看，感受一下绍兴的美好。”

流量的热度终会褪去，但一座城市的温情，不会随之消散。它藏在老爷爷阳台上的藤蔓里，藏在邻里街坊的一声问候里，也藏在小桥流水人家日复一日的烟火里。

愿我们把安宁还给两位老人，也把脚步慢下来，找回旅行最初的意义——不是为了追赶什么，而是为了遇见什么。但愿下一次出发，我们是奔着一座城市的文化与温度而去，那里有历史的厚度，有人情的暖意，有值得我们停下脚步、认真聆听的故事。

来 源：潮新闻

原标题： 浙江“葫芦娃爷爷”回应把7个葫芦全剪了：它们是我的孩子，再多钱都不卖，永远不会有商业行为，想平平淡淡生活

记者 王伊灵 周楷华

本文转自：温州新闻网 66wz.com