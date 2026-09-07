学习强国温州学习平台 2026-09-07 10:39:08

温州市民政局、温州市慈善总会相关负责人通报了近三年全市慈善事业发展情况，从政策赋能、服务拓面、典型引路、路径创新四大维度系统梳理“大爱温州·善行天下”城市慈善金名片的建设成效，用实打实的数据让慈善惠民的底色更加鲜亮。

9月5日是第十一个“中华慈善日”，温州公益慈善事业发展交出怎样的答卷？9月4日，在温州市公益慈善事业发展新闻发布会上，温州市民政局、温州市慈善总会相关负责人通报了近三年全市慈善事业发展情况，从政策赋能、服务拓面、典型引路、路径创新四大维度系统梳理“大爱温州·善行天下”城市慈善金名片的建设成效，用实打实的数据让慈善惠民的底色更加鲜亮。

发布会开场，一组数据率先揭开了温州慈善的“家底”：全市已认定登记慈善组织达275家，其中具有公开募捐资格的21家，位居全省第二；每3.3名常住人口中就有1名注册志愿者，城市志愿者服务指数名列全国第二；2023年至2025年期间，累计接收社会捐赠款物超39.2亿元，惠及群众上千万人次。近三年政府购买服务资金达23.46亿元，约占地方财政支出的0.7%；累计276家次公益慈善组织获得公益性捐赠税前扣除资格，231家次获得非营利组织免税资格，税前扣除捐赠金额高达11.1亿元。

随后，温州市民政局、温州市慈善总会相继发布特色做法与惠民举措。民生帮扶精准落地，募集2300万元实施“1619”阳光少年启航计划，已帮扶2246名低收入家庭青少年；设立规模超9600万元的老年食堂基金，让全市老年人在家门口吃上热乎饭。依托市、县慈善总会设立的685个基金，资金规模达7.5亿元，推行“资金+物资+服务+赋能”立体帮扶模式。采用“慈善力量+基地+农户”模式，打造35个“农村造血型帮扶基地”，扶持瓯柑、铁皮石斛等特色产业，文成县际下村七安茶产业、苍南县松山栀子花生态旅游等成为慈善助力乡村振兴的鲜活案例。温州市慈善总会连续24年举办“迎春慈善大宴”，累计发放款物超1200万元，惠及困难群众1.2万余人次；助学项目累计投入1.98亿元，惠及4.76万人次。

慈善文化浸润城乡。持续26年开展“慈善一日捐”，累计筹集善款达13.4亿元；遍布城乡的3000多个伏茶点成为“积小善聚大爱”的志愿服务窗口；“红日亭”50余年如一日传递“小亭大爱”精神，荣获“全国学雷锋活动示范点”称号，被中央文明办誉为“全国精神文明建设的一面旗帜”。“兰小草”王珏隐善15年，成为温州首位“感动中国”人物；历届“中华慈善奖”中，温州有12个典型获奖，近三届“浙江慈善奖”中，温州有54个典型入选。“慈善+咖啡”“慈善+跑步”等新颖形式，让“善生活”渐渐成为社会新风尚。

创新机制持续突破。2021年起，创新“双委托”“双受托”模式，破解慈善信托税收优惠细则暂未落地、本地缺少信托公司等瓶颈，全市慈善信托备案资金规模已达1.3亿元，全国首单“低收入家庭综合帮扶慈善信托”“家慈善信托”相继落地，温州作为“七星级慈善城市”，今年入选省级慈善信托服务民生发展改革试点。全市设立185个镇街慈善分会、3344个村居慈善工作站，基层网络全域覆盖。温州还成立全国首家侨胞慈善分会、全国第一家由商会发起的慈善基金会，首创慈善参与司法救助模式。

围绕第十一个“中华慈善日”——“弘扬慈善文化 践行慈善惠民”主题，今年全市系统策划开展慈善文化“五进”活动，推出各类主题宣传活动120场，较2025年增加36场，精准落地助困、助老、助学、助医等40个帮扶项目。创新打造沉浸式、互动式慈善场景，设置爱心义卖、“微心愿”认领、“99公益日”认捐等多元互动专区。下一步，温州将出台促进和规范慈善事业发展三年行动方案，集中推进主体培优、活力激发、综合监管、文化浸润、服务发展“五大工程”，探索股权、不动产等非货币财产设立慈善信托运作模式，推进数字人民币捐赠场景应用，开展“百社帮百村”行动，同时主动融入长三角慈善一体化，推动慈善力量走出国门，服务民间外交。

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原标题： 温州擦亮“大爱温州·善行天下”金名片

作者：董吉妮

本文转自：温州新闻网 66wz.com