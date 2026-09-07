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14家温商上市企业半年净利润增长超100%，其中有4家企业净利增长超1000%

温州日报 2026-09-07 11:03:45

来　源：温州日报

原标题： 14家温商上市企业半年净利润增长超100%，其中有4家企业净利增长超1000%

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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