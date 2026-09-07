新华网 2026-09-07 11:02:32

9月6日，中国工商银行等8家中央金融企业分别发布增资计划，将补充核心一级资本。据统计，8家中央金融企业计划共增资3600亿元。

根据公告消息，中国工商银行、中国农业银行两家国有大型商业银行拟向特定对象财政部、中国烟草总公司及相关子公司发行A股股票，计划募集资金分别不超过1000亿元、1600亿元。

另外，财政部将向中国进出口银行、中国出口信用保险公司两家政策性金融机构分别注资300亿元、100亿元。

当日，还有四家国有商业保险公司宣布增资计划。中国人保拟向特定对象财政部发行A股股票，计划募集资金不超过150亿元。财政部向中国人寿集团、中国太平分别注资350亿元、70亿元。中国再保拟由财政部以现金方式认购内资股，计划募集资金30亿元。

去年，财政部已发行特别国债5000亿元，支持中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行等四家国有大型商业银行补充核心一级资本。今年8月，财政部副部长廖岷表示，将发行3000亿元特别国债支持有关中央金融企业补充资本，引导提升服务实体经济能力。

从此次增资范围看，既包括2家国有大型商业银行，还有2家政策性金融机构和4家国有商业保险公司。

资本是金融机构经营的“本钱”。当前，中央金融企业经营发展总体稳健，资产质量稳定，主要监管指标均处于“健康区间”。专家表示，本次资本补充有助于进一步增强中央金融企业的稳健经营能力、抵御风险能力和服务实体经济能力，属于前瞻性、系统性的政策安排。

从8家中央金融企业释放的信息看，各家机构将把资本补充作为推动高质量发展的新起点，聚焦主责主业，更好履行职责使命，当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石，更好服务中国式现代化建设。

来 源：新华网

原标题： 8家中央金融企业拟增资3600亿元用于补充资本

记者 李延霞 吴雨

本文转自：温州新闻网 66wz.com