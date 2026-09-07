中国新闻网 2026-09-07 11:07:38

据中央气象台网站消息，昨日，黑龙江西部、吉林西部、内蒙古东部、甘肃中东部、青海东部、云南西部、广东中部、福建东部、台湾北部等地部分地区出现中到大雨，内蒙古兴安盟、云南普洱、广东阳江和深圳等局地暴雨或大暴雨。

预计9月7日至9日冷空气将影响北方大部地区，并带来明显降雨和降温天气。期间，西北地区东部、华北北部等地有小到中雨，局地大到暴雨，部分地区伴有雷电或短时强降水等对流性天气；此外，江南东部、华南、云南及四川盆地西部、西藏南部等地部分地区仍有小到中雨或雷阵雨。

其中今天，青海东部和南部、甘肃南部、宁夏中南部、陕西中部、山西中南部、河北西南部、四川盆地西部以及新疆南疆西北部、云南西部等地部分地区有中到大雨，其中，陕西中部、山西西南部、甘肃南部等地部分地区有暴雨(50～90毫米)。

图片来源：中央气象台网站

同时，北方地区迎来立秋后第一场大范围降温，未来三天，北方大部分地区都将有4～6℃降温，内蒙古、甘肃、陕西、华北西部、黄淮西部等地局地降温8～10℃，并伴有4～5级风，阵风6～7级。

图片来源：中央气象台网站

专家提醒，未来几天，西北地区东部、华北、四川盆地等地多降雨天气，公众需警惕局地强降雨可能引发的山洪、地质灾害等，远离山区、河谷等危险地区。此外，冷空气将影响我国大部地区，部分地区气温起伏明显，公众需关注气温变化，及时增添衣物，谨防换季感冒等疾病。

图片来源：中央气象台网站

图片来源：中央气象台网站

来 源：中国新闻网

原标题： 冷空气影响北方大部地区 西北地区华北等地有明显降雨

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