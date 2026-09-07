人工智能让“中国智造”更具吸引力

新华网 2026-09-07 11:14:31

日前在深圳举行的亚太媒体高端论坛科技创新成果展上，一批粤港澳大湾区数字智能领域实践成果集中亮相，为亚太地区科技交流互鉴打开一扇生动窗口。

9月5日，参观者在智平方展台观看爱宝（AlphaBot）机器人制作咖啡。新华社记者 高静 摄

戴上AR眼镜，目光所及即时生成影像素材；手持空间相机走一圈，就能“复制”现场，生成可以反复回看的三维数字空间图像；采访双方各戴一只AI同传耳机，即便语言不通也能直接对话，相当于随身带着一位“同声传译”。日前在深圳举行的亚太媒体高端论坛科技创新成果展上，一批粤港澳大湾区数字智能领域实践成果集中亮相，为亚太地区科技交流互鉴打开一扇生动窗口。

本次科技创新成果展汇聚大湾区30余家科技企业，设置智媒科技、具身智能、智慧城市、智慧生活四大板块。

两条机械臂搭配夹爪，对纸箱、快递软袋等形态、重量、材质各不相同的包裹进行连续分拣，自主选择夹取、推动、翻转、摊平等不同方式，还能将面单调整到合适方向。自变量科技（深圳）股份有限公司在此次科技创新展上搭建物流分拣展区，展示了具身智能机器人在真实物流场景中的应用。

前海大力推进的深圳“具身智能港”，已集聚139家具身智能企业，贯通算力、感知大模型、核心零部件及整机的全产业生态，为技术迭代提供厚实的产业土壤。

曾经昂贵复杂、依赖进口的3D打印机，如今已突破圈层，成为覆盖教育、创业及生产等多领域的“全民智造潮品”。目前，消费级3D打印机进入规模化放量快速发展阶段，中国成为全球核心生产与出口基地。

9月5日，工作人员（右）向参观者介绍拓竹3D打印机。新华社记者 邓华 摄

在本次科技创新展上，深圳拓竹科技有限公司展出的3D打印机吸引了不少参会嘉宾的目光。这家在深圳前海成长起来的企业，以工业级性能标准改造消费级3D打印市场，构建起打印机、模型平台、软件工具、耗材的完整生态，短短几年时间里将3D打印从“小众工具”推向大众家庭与个人创作场景，2025年营收突破百亿元。

“在AI赋能下，国产消费级3D打印设备更易上手、精度更高，备受消费者青睐。”深圳市3D打印协会秘书长白雪说。

作为闻名全球的 “中国电子第一街”，华强北成为海外客商“科技扫货”的热门目的地。据华强北街道党工委书记陈炯文介绍，华强北日均客流量75万人次，每天接待外国人超8000人次，商户销售外贸占比普遍超过七成。

集第一视角拍摄、语音交互、实时翻译、智能识物、导航提醒等功能于一身的AI眼镜，是当下华强北最走俏的产品。在华强北创业近二十年的李伟明深有感触：“AI应用提升智能眼镜技术含量，有了好东西，才有竞争力。”

为捕捉AI创新脉动，福田区华强北街道联合多方机构，综合销量增速、AI技术含量、出海表现等多维度筛选代表性产品，每两月发布一次产品榜单。AI外骨骼穿戴设备、AI3D打印机、AI双屏翻译机、AI裸眼3D、AI桌面机器人、AI录音卡片等新品轮番上榜。数据显示，今年前7个月，华强北AI产品全品类销售额同比增长55%以上。

9月5日，工作人员（左）向参观者介绍手术机器人。新华社记者 邓华 摄

如何让人工智能在各种智能终端上发挥更大的作用？以硬件创新见长的深圳把边端智能纳入城市发展战略，推动AI能力下沉至手机、汽车、机器设备等“边端”上。2026年初，深圳领先边端智能开放研究院挂牌成立，联合芯片、算法与机器人企业，围绕12个核心技术方向攻关，力争构建安全高效的新型智能生态。“我们坚持面向产业、开放生态合作，赋能全国边端智能产业体系，让‘中国智造’更聪明、更好用。”研究院负责人刘洋说。

深圳海关数据显示，2026年前两个月，深圳对APEC其他经济体出口自动数据处理设备及其零部件366.6亿元，同比增长6.1%。AI相关的电子元件、电脑零部件进出口同比增长37.1%，对深圳外贸增长贡献度达38.3%。

从论坛展厅的科技展品，到华强北琳琅满目的消费硬件，再到漂洋过海的外贸订单，人工智能正深度重塑中国制造的内核。立足完备产业基础，依托持续的技术迭代，越来越多兼具创新力与实用性的中国智能产品走向世界。

来 源：新华网

原标题： 人工智能让“中国智造”更具吸引

记者 赵瑞希、陈宇轩

本文转自：温州新闻网 66wz.com