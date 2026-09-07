反对移民者“堵路” 英国最繁忙渡轮港运营中断
数百名反对移民者5日堵住通往英国多佛港的道路，导致交通堵塞，多佛港一度中断运营。警方介入后道路当天晚些时候疏通，多佛港逐渐恢复运营。
社交媒体上的视频显示，一些黑衣人手挽手堵住道路，高喊“停船”。英国国家高速公路局5日说，当天通往多佛港的所有道路均被堵住，造成了4英里（约合6.4公里）长的交通堵塞。多佛港运营方5日上午说，“由于正在发生的公共秩序事件”，停止所有进出港的交通。警方表示他们正在“与抗议者接触”。
一名旅客告诉英国天空新闻频道，由于多佛港中断运营，她所乘渡轮在法国敦刻尔克港停留了一个半小时。
当天晚些时候，多佛港所在的肯特郡警方发表声明说，通往港口的主要道路已恢复通行，抗议者被驱散，没有人被逮捕。
近年来，从法国乘小船前往英国东南部海岸的非法移民人数激增，2021年超2.8万人，2022年达创纪录的4.6万人，2025年约4.1万人。在反移民情绪日益高涨背景下，打击非法移民成为英国政府执政重点之一。
英国工党政府表示，今年夏天偷渡英吉利海峡船只数量为2019年以来最低，部分原因是英法两国政府已签署协议，正就遏制移民偷渡开展合作。英国广播公司数据显示，截至9月1日，今年乘船偷渡至英国的人数为1.65万人，比2025年同期减少约43%。
这是2021年1月1日，随渡轮抵达的货车驶入英国多佛港。多佛港是距离欧洲大陆最近的英国港口。新华社发（蒂姆·爱尔兰摄）
据多佛港网站介绍，该港是英国最繁忙的渡轮港口，其货车运输量比英国所有其他港口之和还要多。经该港运输的货物贸易额达1440亿英镑，占英国与欧盟货物贸易额的33%；2025年该港货车运输量为200万辆、客运量超过900万人次。
来 源：新华网
记者 郭倩
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州新一轮城乡道路环境提升行动来了！要闻09-07
-
12家企业入驻！温州（嘉定）科创园二期提速起势经济09-07
-
开学账单悄然走高 数码“三件套”涨价冲击家长钱包社会09-07
-
首批“20后”入学，学生名字更中性科教文体09-07
-
以中国（温州）智能谷建设为载体 鹿城区推动传统产业AI“智”变经济09-07
-
小产品闯出大市场 平阳小家电产业的跃迁之路经济09-07
-
从大庆油田到温州建设一线 92岁老人张骥的两段“地下”故事社会09-07
-
今日白露 怀溪番鸭迎热销社会09-07
-
电视剧《温州女人》招募演员 零基础可报名社会09-07
-
2026年浙江省保龄球联赛总决赛落幕 温州男女选手双双卫冕科教文体09-07