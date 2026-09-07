新华网 2026-09-07 11:15:27

数百名反对移民者5日堵住通往英国多佛港的道路，导致交通堵塞，多佛港一度中断运营。警方介入后道路当天晚些时候疏通，多佛港逐渐恢复运营。

数百名反对移民者5日堵住通往英国多佛港的道路，导致交通堵塞，多佛港一度中断运营。警方介入后道路当天晚些时候疏通，多佛港逐渐恢复运营。

社交媒体上的视频显示，一些黑衣人手挽手堵住道路，高喊“停船”。英国国家高速公路局5日说，当天通往多佛港的所有道路均被堵住，造成了4英里（约合6.4公里）长的交通堵塞。多佛港运营方5日上午说，“由于正在发生的公共秩序事件”，停止所有进出港的交通。警方表示他们正在“与抗议者接触”。

一名旅客告诉英国天空新闻频道，由于多佛港中断运营，她所乘渡轮在法国敦刻尔克港停留了一个半小时。

当天晚些时候，多佛港所在的肯特郡警方发表声明说，通往港口的主要道路已恢复通行，抗议者被驱散，没有人被逮捕。

近年来，从法国乘小船前往英国东南部海岸的非法移民人数激增，2021年超2.8万人，2022年达创纪录的4.6万人，2025年约4.1万人。在反移民情绪日益高涨背景下，打击非法移民成为英国政府执政重点之一。

英国工党政府表示，今年夏天偷渡英吉利海峡船只数量为2019年以来最低，部分原因是英法两国政府已签署协议，正就遏制移民偷渡开展合作。英国广播公司数据显示，截至9月1日，今年乘船偷渡至英国的人数为1.65万人，比2025年同期减少约43%。

这是2021年1月1日，随渡轮抵达的货车驶入英国多佛港。多佛港是距离欧洲大陆最近的英国港口。新华社发（蒂姆·爱尔兰摄）

据多佛港网站介绍，该港是英国最繁忙的渡轮港口，其货车运输量比英国所有其他港口之和还要多。经该港运输的货物贸易额达1440亿英镑，占英国与欧盟货物贸易额的33%；2025年该港货车运输量为200万辆、客运量超过900万人次。

来 源：新华网

原标题： 反对移民者“堵路” 英国最繁忙渡轮港运营中断

记者 郭倩

本文转自：温州新闻网 66wz.com