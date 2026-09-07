新华网 2026-09-07 11:16:46

美国哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院4日驳回联邦政府上诉，维持下级法院裁决，阻止联邦政府在11月国会中期选举前利用一个联邦移民数据库核查和取消选民投票资格。

美国哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院4日驳回联邦政府上诉，维持下级法院裁决，阻止联邦政府在11月国会中期选举前利用一个联邦移民数据库核查和取消选民投票资格。

据路透社5日报道，审理该案的三人合议庭中，两名法官支持6月22日由哥伦比亚特区联邦地区法院斯帕克尔·苏克纳南法官作出的一审裁决。这两人由前总统奥巴马任命。对一审裁决持异议的法官则由现任总统特朗普任命。

特朗普3月31日签署一项行政命令，要求各州实施更严格的选举邮寄投票规则，要求国土安全部与社会保障署合作，为每个州创建已确认有资格投票的美国公民名单。

2024年3月5日，选民在美国弗吉尼亚州彼得斯堡的投票点参与投票。新华社发（温斯特德·巴恩斯摄）

美国国土安全部去年在未经公示的情况下对其下属机构公民及移民服务局运营的“外籍人士可享权利的系统性身份验证”(SAVE)数据库进行改造升级。改造前，各州及联邦机构仅可通过该系统逐人核查，判断在美国以外出生的某个人是否有资格申领政府福利。改造后的数据库新增批量筛查功能，并与社会保障署的数据库打通，纳入本土出生公民数据，这意味着联邦和州政府可利用该数据库核查各州所有选民的投票资格。

法官苏克纳南今年6月22日裁定联邦政府扩充SAVE数据库的行为非法，认为该行为“践踏美国公民的隐私权”，下令禁止相关操作。联邦政府随后提起上诉，并请求在上诉期间暂缓执行禁令，但未获批准。

据美国全国公共广播电台报道，一审裁决前已有多个州将本州选民名单导入数据库进行筛查。多名在海外出生、已取得美国国籍的公民，被该系统错误标记为疑似非美国公民。

特朗普声称美国选举中“非公民投票”现象普遍存在，2020年竞选总统连任失败后更宣称选举存在“大规模舞弊”，不过，美媒指出，特朗普的质疑缺乏证据。

来 源：新华网

原标题： 美政府上诉被驳 不可用移民数据库核查选民资格

记者 欧飒

本文转自：温州新闻网 66wz.com