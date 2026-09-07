新华网 2026-09-07 11:17:41

据美国阿克西奥斯新闻网站报道，美国政府正在草拟一份“战后遏制伊朗”战略方案，重点在于拉拢中东国家配合“遏制”，同时继续推进这些国家与美国盟友以色列关系正常化。只是，中东国家愿不愿意配合美国此番谋划，美方也无成算。

据美国阿克西奥斯新闻网站报道，美国政府正在草拟一份“战后遏制伊朗”战略方案，重点在于拉拢中东国家配合“遏制”，同时继续推进这些国家与美国盟友以色列关系正常化。只是，中东国家愿不愿意配合美国此番谋划，美方也无成算。

这篇4日发表的报道援引两名美国官员和另外两名知情人士的话称，上述战略方案处于初步拟订阶段，可能还需几周才能起草完毕。该方案旨在为伊朗战事结束之后、特朗普总统任期最后两年的美国中东政策提供指导意见。然而，有“两件大事”可能影响美方谋划：以色列10月27日议会选举和美国11月国会中期选举。

这是8月17日拍摄的美国首都华盛顿白宫。新华社记者李睿摄

知情人士透露，该方案可能包含三大要素：一是拉拢美国的中东盟友创建“遏制伊朗”的地区联合阵线，美国在其中扮演“担保人”角色；二是通过推进美方所谓“加沙和平计划”第二阶段安排，促成以色列和叙利亚达成安全协议，以及落实以色列和黎巴嫩就停火达成的框架协议，以使本轮巴以冲突2023年10月爆发以来的地区动荡局面趋于稳定；三是扩大美方所谓“亚伯拉罕协议”签订范围，推动以色列与更多阿拉伯国家、尤其是沙特之间的关系正常化。

不过，10月选举产生的以色列新一届政府会不会配合美国上述谋划，仍是未知数。以总理内塔尼亚胡先前公开拒绝“加沙和平计划”，同时以军持续袭击黎巴嫩、叙利亚境内，并拒绝从这两国完全撤军。

报道说，一些美国官员强调，无论以色列大选结果如何，哪怕该国陷入政治僵局，美国政府仍会着力推进其“战后遏制伊朗”战略。一名知情人士指出，该战略意在战后促成地区国家“对齐立场”，只是“尚不清楚美国在中东地区的盟友是否都能配合”。

来 源：新华网

原标题： 美国被曝谋划“战后遏制伊朗” 指望中东国家配合

记者 沈敏

本文转自：温州新闻网 66wz.com