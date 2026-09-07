潮新闻 2026-09-07 16:13:11

9月7日，国务院新闻办举行第五届全球数字贸易博览会新闻发布会。记者从会上获悉，第五届数贸会将于9月23日-27日在浙江杭州举办，以“在数贸会遇见AI未来”为主题，展览总面积17万平方米。

近年来，数字贸易已成为驱动世界经济增长、重塑全球贸易格局的重要力量，中国始终是数字贸易改革创新发展的实践者、推动者。根据世贸组织数据，2016–2025年，中国已数字化交付服务进出口总额年均增速为11.2%，高于全球平均水平1.8个百分点。

作为我国唯一以数字贸易为主题的国家级、国际性、专业型展会，数贸会已累计吸引超5千家中外企业、8.7万名专业客商、62.7万名观众参展参会，发布首发首秀首展超1200项。今年，数贸会将带来哪些新看点？

首创Token主题AI未来展区

200多个顶尖大模型集中亮相

本届数贸会，人工智能将成为鲜明标识。

商务部副部长鄢东介绍，本届数贸会人工智能参展企业占比超三分之一，率先设立词元（Token）专区，人工智能应用中试基地集体亮相，全面呈现通用模型、行业应用、智能终端的全链条创新生态。

“我们把人工智能作为本届数贸会的主打内容，届时，将有一大批新技术、新产品、新场景集体亮相。”浙江省副省长胡伟详细介绍。

比如，首创Token主题AI未来展区，按“算力底座、模型服务、场景应用”全产业链逻辑一站式展示。既有智算芯片、量子计算等算力底座，也有国产主流大模型等模型服务，还有“AI+外贸”“AI+医疗”等应用场景。

阿里巴巴、谷歌、亚马逊、Meta全球四大数贸平台将首次集结，通义千问、DeepSeek等200多个顶尖大模型集中亮相，53项新产品、20项新技术、22大新平台等集中发布，117家算力企业、186家数据企业、236家算法企业、367家智能终端企业集中登场，全力呈现“AI时代”数贸发展新动能。

此外，数贸会同期还将举办世界人工智能开源大赛、具身智能应用挑战赛、全球脑机接口创新赛等赛事，加快人工智能技术落地。

国际展商占比超20%

预筹采购订单同比增长47%

开放合作，是数贸会持之以恒的底色。

截至目前，本届数贸会已吸引近4万名专业客商报名参会，其中国际客商超1.2万名，国际展商占比超20%。

马来西亚、匈牙利担任主宾国，海外展团数量已超往届总和。已有来自121个国家和地区、29个国际组织的代表确认出席，围绕丝路电商、数据跨境、绿色贸易等议题开展交流磋商，为构建开放型经济、促进普惠包容的经济全球化注入新动能。

展前，数贸会已与136个境外商协会达成合作，全球征集采购需求，预筹国际采购订单9.77亿美元，国内外订单总额约195.39亿元，预筹采购订单比去年同期增长47%。

胡伟介绍，展会期间将落地一系列标志性、长效性国际合作载体。比如，揭牌成立阿拉伯数字经济联盟中国总部，启动中非人工智能人才合作计划，发起金砖国家特殊经济区合作网络倡议。

同时，首次联合世界贸易组织、国际贸易中心、世界经济论坛、联合国贸发会议、经合组织五大权威机构编写旗舰报告《全球数字贸易发展报告2026》，作为联合国正式出版物发布。

“我们还打破5天展期限制，线上联动跨境电商平台，线下联动重点专业市场，搭建展前展后全周期贸易对接渠道。迭代升级投资贸易促进活动，开展投资对接、招商推介、基金创投等系列活动，推动贸易与投资双向发力。”杭州市市长杜旭亮在会上说。

首设数贸优品市集长廊

打造展会赛购一体“数字嘉年华”

本届数贸会展期恰逢中秋佳节，为了让市民游客更好地体验丰富展会内容，今年数贸会将设置100个AI场景、100个特色好物、100个消费体验点并发放专属消费券，打造集“展、会、赛、购”为一体的“数字嘉年华”。

数贸会现场将首次设立专门展区举办具身智能挑战赛，超百支队伍现场开展竞速、跑酷、拔河等10余个分项竞技；首设800米数贸优品市集长廊，上千款数贸新品集中展销，让海内外朋友看得惊喜、逛得满意、买得实惠。

杜旭亮介绍，杭州将迭代升级AI Hangzhou综合涉外服务平台，提供入境通关“一站办理”、上网通信“一卡通行”等数字化服务。联动重点商圈，布设上百个“即买即退”离境退税点，现场购物掌上“一键退税”。

本届数贸会还将升级“数贸在线”平台，搭建“云端洽谈室”，在展会结束后持续为企业供需提供精准撮合服务，打造永不落幕的“数贸会”。

来 源：潮新闻

原标题： 第五届全球数贸会9月23日在杭州开展，今年有哪些新看点？

记者 张梦月 刘晨茵

本文转自：温州新闻网 66wz.com