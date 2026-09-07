江西遂川、万安这些涉灾信息不实（2026·09·07）

全国网络辟谣 2026-09-07 18:20:21

辟 谣 江西遂川、万安这些涉灾信息不实

详情：江西吉安遂川县因暴雨发生山体滑坡后，网络上出现江西“遂川泉江河道防洪堤段发生溃决”“安村水库水坝裂了家又要没了”“万安南卜州电站的水坝被洪水冲垮”等信息，引发关注。经核实，上述信息均不实，系个别网民借灾情蹭热引流，发布谣言信息误导公众。

有网民发帖称“遂川泉江河道防洪堤段发生溃决”，经核实，泉江河道水位上涨，但并没有出现防洪堤段发生溃决的现象，当地网信部门会同水利部门向当事人通报实情并依法处置，当事人已删除视频。

另有网民在社交平台发布内容，称“安村水库水坝裂了家又要没了”。经当地有关部门核实，吉安市遂川县汤湖镇安村水库近日均在泄洪，并未出现裂纹，网传视频系网民邹某未经核实捏造的不实信息。当地网信部门会同公安部门依法处置，已责令邹某删除网络谣言，并对其进行教育训诫。

针对网传“南卜州电站的水坝被洪水冲垮”，经当地水利、应急等部门核实，万安县南卜州电站并未溃坝，网传视频系网民谢某为博取流量编造的不实信息，无事实依据。当地网信部门会同公安部门依法处置，谢某已被处以行政处罚。

各类汛情险情资讯，应以水利、防汛部门官方通报为准。请勿随意转发未经核实的信息，自觉做到不信谣、不造谣、不传谣，共同维护清朗有序的网络空间。（来源：江西网络辟谣、大江新闻、江西网警）

科 普 为什么青海湖盐不能直接食用？“茶卡盐存在无法融化有害物质”说法是真的吗？

详情：网上有游客称“茶卡盐湖湖面盐可随便捡拾带走，天然湖盐可回家炒菜食用”。对此，茶卡盐湖工作人员予以澄清：茶卡盐湖湖面、道路散落的原盐，未经过提纯加工，含有杂质、重金属，是严禁直接食用的。此外，茶卡湖盐全程严格遵循国家食品安全标准，网传增白剂、荧光粉、有害不溶物等说法均不属实，盐中少量难溶物质为盐湖天然矿物结晶，属于正常物理特性。（来源：新华网）

误 区 白露水，胜良方？

真相：白露时节，关于“白露水，胜良方”的说法流传。白露水洗脸真的能养颜、饮用能祛病吗？这种说法并没有科学依据。现代环境下，露水在凝结过程中会吸附空气中的灰尘、花粉、微生物，农田周边的露水还可能携带农药残留，不仅没有养颜、祛病功效，直接饮用或未经处理涂脸反而存在卫生隐患。白露秋燥引发的皮肤干燥、口干等症状，需通过温润滋阴的科学方式调理，切勿迷信民俗传言。（来源：青岛互联网联合辟谣平台）

通 报 编造传播泥石流灾情谣言，两人被依法处罚

详情：近日，西藏吉隆警方联动查处两起编造涉灾虚假信息案件，依法对两名违法行为人予以行政处罚。

网民张某、张某某分别于8月28日、8月29日，在网络平台发布涉吉隆泥石流灾情的不实言论，虚构灾害相关虚假数据。发现违法线索后，当地公安机关迅速开展案件核查处置工作，成功锁定违法行为人张某、张某某。经依法询问，两名违法行为人如实供述了自己凭空编造、在网络平台发布涉泥石流灾情虚假信息的违法事实。

经警方调查，两名网民发布的内容均为个人主观臆造，无任何事实依据，与官方权威发布的灾情信息严重不符。泥石流灾害备受社会各界关注，涉灾信息传播速度快、受众范围广，虚假灾情言论极易误导群众认知、引发公众恐慌，破坏正常网络舆论秩序，对抢险救灾工作造成不良影响。警方依法对二人分别作出罚款1000元的行政处罚，并开展专项网络法治警示教育。（来源：“日喀则市公安局吉隆口岸分局”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com