温州日报 2026-09-08 07:55:02

张振丰强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于服务业发展的重要论述和考察浙江重要讲话精神，全面落实全国、全省服务业大会部署要求，加快推进服务业扩能提质和优质高效发展，全力打造东南沿海现代服务业中心城市，为全力做强“一圈一极一中心”、奋力续写中国式现代化温州新篇章提供有力支撑。

温州网讯 昨天，全市服务业大会召开。省委常委、市委书记张振丰在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于服务业发展的重要论述和考察浙江重要讲话精神，全面落实全国、全省服务业大会部署要求，加快推进服务业扩能提质和优质高效发展，全力打造东南沿海现代服务业中心城市，为全力做强“一圈一极一中心”、奋力续写中国式现代化温州新篇章提供有力支撑。

市委副书记、市长张文杰主持会议。会议解读了《温州市推进服务业扩能提质实施意见》，并通报各县（市、区）、温州海经区服务业画像。市发展改革委、市数据集团有限公司、温州赛宝工业技术研究院有限公司、温州聚鑫国际多式联运港有限公司、浙江德纳国际展览有限公司、人本集团有限公司等作交流发言。中国（温州）数安港等“一港五谷”分别与12家服务业企业举行合作签约。

张振丰指出，服务业是一个地区经济成熟度、城市繁荣度、民生幸福度的重要标尺。要深入学习领会习近平总书记重要指示精神，突出需求牵引、改革攻坚、科技赋能、开放合作，落实落细省委“五个更加注重”工作导向，深刻把握服务业发展对经济稳进提质的战略先导性、城市攀高提能的现实紧迫性、促进共富先行的民生根本性，推进生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，促进生活性服务业高品质多样化便利化发展，推动服务业增速、规模、结构“三个全面提升”。

张振丰强调，要突出目标引领，构建多维跃升新格局，系统打造产研共生的创新赋能城市、联通全球的双向开放城市、特色鲜明的商贸标杆城市、集聚辐射的消费中心城市、活力涌动的现代金融城市、普惠均衡的幸福宜居城市。要突出因地制宜，提升现代服务业竞争力，围绕“6+4”重点产业和57条细分赛道，以错位布局构筑差异化优势，以全域协同贯通全链条服务，以专精突围培育标志性产业。要突出融合发展，推动产业层次新提升，充分发挥服务业对制造业的赋能撬动、链条补齐、价值放大作用，构建覆盖“概念验证—中试熟化—产业落地”全流程的科技服务体系，统筹抓好服务业招大引强和市场经营主体培育。要突出AI赋能，重塑现代服务新形态，以“一港五谷”核心平台为辐射，做好“数据+”底座、“场景+”应用、“社区+”氛围等文章，壮大“AI行业翻译官”队伍，推动服务业向AI生态驱动跃迁。要坚持生态构建，提升中心城市能级，推动批发零售业和“文旅体商”现代服务业高质量发展，大力发展金融、会展、教育、医疗、国际社区等业态，完善跨境贸易全产业链服务体系，持续激发消费活力、放大城市功能、做强开放枢纽。要真情为企服务，打造一流营商环境，全面落实服务业扩能提质链长制机制和专项产业政策，迭代“六位一体”为企服务体系，为广大服务业企业在温茁壮成长提供良好环境。

张文杰在主持时强调，要强化规划引领，加快构建“一主引领、两翼拓展、多点支撑”的发展格局；强化重点突破，制定完善细分赛道发展方案，做好“一企一策”精准服务，深化项目建设“攻关破难”；强化要素保障，做实土地、金融、政策等支撑；强化评估激励，分类分赛道助力重点行业高质量发展。

市领导陈应许、李宁、白洪楞、王振勇、章月影、黄阳栩、崔波、张本锋、曾瑞华参加会议。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰在全市服务业大会上强调

推进服务业扩能提质和优质高效发展 全力打造东南沿海现代服务业中心城市

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com