温州日报 2026-09-08 07:57:00

昨晚，2026浙江省城市篮球联赛（“浙BA”）省级争霸赛温州市联队出征仪式在温州体育中心体育馆举行。市委副书记、市长张文杰为温州市联队授旗并宣布出征。

温州网讯 昨晚，2026浙江省城市篮球联赛（“浙BA”）省级争霸赛温州市联队出征仪式在温州体育中心体育馆举行。市委副书记、市长张文杰为温州市联队授旗并宣布出征。

出征仪式上，温州市联队队员庄严宣誓，表示将发扬顽强拼搏、团结协作的体育精神，以最好竞技状态展现温州篮球健儿最佳风采，全力为荣誉而战、为城市争光。现场旌旗招展、掌声如潮，处处洋溢着昂扬振奋的热烈氛围。

“浙BA”作为浙江规模最大、档次最高的群众篮球赛事，本届实行提档扩容，在各设区市预选赛第一名直接晋级省级争霸赛的基础上，杭州、宁波、温州、金华、台州、嘉兴六个人口大市，其预选赛第二名队伍同样获得晋级资格。

6月26日至8月7日，“浙BA”温州市预选赛在全市各地火热举行。经过激烈对决，苍南队继首届拿下“浙BA”温州赛区冠军后再度登顶，瑞安队斩获亚军，双双拿到晋级省级争霸赛的“入场券”。同时，温州赛区从其余参加预选赛的区（县、市）队伍中综合选拔优秀队员组成温州市联队，作为温州市代表队参加“浙BA”省级争霸赛。

2026“浙BA”省级争霸赛将持续至2027年1月，11支市级联队和17支县（市、区）代表队分成4组开展主客场双循环比拼。根据抽签规则，温州市联队作为种子队直接进入C组，对阵诸暨、金华、衢州、玉环、宁海、海宁；苍南队抽签进入D组，迎战富阳、嘉兴、湖州、宁波、义乌、云和；瑞安队落位B组，与丽水、永康、绍兴、舟山、临安、临海同组。按照赛程安排，温州市联队首场小组赛将于9月11日主场迎战诸暨队，苍南队于9月13日客场挑战富阳队，瑞安队于9月17日主场迎战临安队。

副市长崔波参加。

来 源：温州日报

原标题： “浙BA”省级争霸赛温州市联队出征仪式举行

张文杰授旗并宣布出征

记者 缪眎眎

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