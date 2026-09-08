温州日报 2026-09-08 09:09:02

近日，全国首个腾讯SSV赋能OPC公益订单平台首期入驻沙龙，在龙湾区北大科技园OPC社区举办。这场沙龙把电商设计、短视频创作等领域的OPC创业者，和本地企业需求方请到一起，与腾讯产品团队、人社试点工作专班面对面交流，共同推进平台在温州的试点。

温州网讯 近日，全国首个腾讯SSV赋能OPC公益订单平台首期入驻沙龙，在龙湾区北大科技园OPC社区举办。这场沙龙把电商设计、短视频创作等领域的OPC创业者，和本地企业需求方请到一起，与腾讯产品团队、人社试点工作专班面对面交流，共同推进平台在温州的试点。

腾讯SSV即腾讯可持续社会价值事业部，OPC主要指“一人公司”、自由职业者等个体创业群体。腾讯SSV赋能OPC公益订单平台由温州市人力社保局、腾讯可持续社会价值事业部（SSV）、OPCxCity爱创社三方共建，8月18日签约落地温州。平台免费为OPC创业者提供线上订单对接服务。它通过AI智能助理匹配供需，建立“需求方—接单方—平台客服”三方沟通和按单结算机制。创业者的每一次接单记录、服务评价，都可以沉淀为线上信用凭证，成为可以随身携带、反复使用的口碑资产，也就是“先接单、再沉淀”。

沙龙现场，腾讯SSV团队详细介绍了平台的产品逻辑、微信生态运行架构和AI匹配机制。供需双方代表还围绕订单定价、交付周期、作品版权、信用分累积规则、企业需求发布流程等问题进行了深入交流。据了解，首批测试期入驻的接单方可优先开通接单权限并累积信用分，发单方也能享受平台首批福利。

今年以来，龙湾区依托北大科技园OPC社区，先后推出“龙青夜校”AI技能培训、OPC场景机会清单等举措，以帮助创业者提升数字化能力、拓宽业务渠道。腾讯公益订单平台首期入驻沙龙的落地，意味着龙湾在订单撮合环节新增一个公益性平台，技能培训、需求对接、收入变现之间的衔接更加完整。

下一步，龙湾区人力社保局将跟进首批入驻者的接单体验和反馈，配合腾讯SSV优化平台匹配算法和信用机制，并结合OPC社区集聚优势，常态化开展入驻辅导、案例分享和供需对接活动，为具备专业技能的个体和小团队提供更稳定的业务来源。

来 源：温州日报

原标题： 龙湾携手腾讯赋能OPC 为个体创业者搭建接单新通道

记者 陈圆圆 通讯员 王一宸

本文转自：温州新闻网 66wz.com