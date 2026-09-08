苍南这段路将实行限制交通措施
因道路养护工程建设需要，S326苍庆线（K0+000-K1+010、K5+000-K9+000、K16+300-K17+300）将分类实行半幅交替封闭、全幅封闭施工。为确保施工期间道路交通安全、畅通、有序，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条之规定，公安机关交通管理部门决定对上述道路实行限制交通措施，现将有关事项通告如下：
一、限制交通道路
S326苍庆线（K0+000-K1+010、K5+000-K9+000、K16+300-K17+300）
图为S326苍庆线（K0+000-K1+010、K5+000-K9+000、K16+300-K17+300）限制交通示意图
二、限制交通时间
2026年9月12日-9月30日。
三、限制交通措施
（一）S326苍庆线（K0+000-K1+010、K5+000-K9+000、K16+300-K17+300）封闭施工期间，过往车辆可在现场交通管理人员指挥引导下安全、有序通行，或可提前绕往周边道路通行。
（二）请广大群众给予支持理解，提前安排好出行路线，在通往限制交通道路时，自觉按交通标志指示通行，配合现场交通管理人员指挥引导。限制交通期间给您带来的不便，敬请谅解，谢谢配合。
特此通告。
苍南县交通运输局
苍南县公安局交通管理大队
2026年9月7日
来 源：平安苍南
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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