注意！泰顺彭溪镇竹彭线昌基岭隧道路段实施临时封道管制
泰顺新闻 2026-09-08 09:09:03
受近期持续性极端强降雨影响，彭溪镇竹彭线昌基岭隧道存在重大地质灾害隐患。为切实保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》相关规定及交通运输部恶劣灾害天气主动防御要求，拟对彭溪镇竹彭线昌基岭隧道路段实施临时封道管制。
受近期持续性极端强降雨影响，彭溪镇竹彭线昌基岭隧道存在重大地质灾害隐患。为切实保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》相关规定及交通运输部恶劣灾害天气主动防御要求，拟对彭溪镇竹彭线昌基岭隧道路段实施临时封道管制。
一、交通管制时间
2026年9月7日起，至重大地质灾害隐患排除、道路具备安全通行条件后为止。
二、封道管制路段
彭溪镇竹彭线昌基岭隧道（可从富察线绕行至省道）
三、温馨提示
1.广大市民如遇紧急情况必须出行，提前规划路线，务必减速慢行。
2.严禁任何车辆及行人在封闭路段冒险通行。强行涉水或穿越封闭区域导致事故的，责任自负并依法追究相关法律责任。
因交通管制给您带来的出行不便，敬请广大市民理解与配合。
特此通告。
泰顺县公安局
泰顺县交通运输局
2026年9月7日
来 源：泰顺新闻
原标题： 注意！泰顺彭溪镇竹彭线昌基岭隧道路段实施临时封道管制
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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