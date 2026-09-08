瑞安发布 2026-09-08 09:09:00

温州至马屿直通巴士来啦！新增线路将于9月10日试运行，9月12日正式开通。这条线路设置了哪些站点？多久一班车？一起来看看吧！

温州至马屿直通巴士来啦！新增线路将于9月10日试运行，9月12日正式开通。这条线路设置了哪些站点？多久一班车？一起来看看吧！

票价及班次时刻

票价：

活动期间，马屿往返温州：单程车票提前一天购票8.9元起，当天购票13.9元

班次时刻：

马屿→温州发车时间：首班5:25，末班车16:50（共计24个班次）

温州→马屿发车时间：首班7:00，末班车18:30（共计24个班次）

灵活选点，就近上下车

传统客运乘客需要到客运站才能乘车，而“城际巴士”结合用户需求，沿途设置了多个上下车站点，方便您就近乘车。

马屿至温州 上车站点

购票便捷

市民和游客可通过下面三种方式查询购票：

1.在“浙客行”公众号中，点击“城际巴士”，选择路线和就近的站点购票上车。

2.扫描下方二维码点开即可购票。

3.打开“滴滴出行”APP/小程序，选择“站点巴士”。

退改签规则

退票规则：

1.发车后不可退票。

2.发车前均可退票。发车前24个小时外，不扣在线退票手续费；发车前2小时至24小时之间，在线退票手续费为票价的10%；发车前2小时以内，在线退票手续费为票价的20%。

3.具体退票金额以退票时弹出框显示金额为准。

改签规则：

每个订单可在发车前改签一次，不收手续费。

来 源：瑞安发布

原标题： 单程8.9元起，温州至马屿班次9月10日上线

本文转自：温州新闻网 66wz.com