温州园博会官微 2026-09-08 09:09:00

因筹办重要活动，温州园博园中国馆将于9月9日(星期三）上午至下午14:00期间临时闭馆，暂停对外开放。14:00后恢复正常开放。

因筹办重要活动，温州园博园中国馆将于9月9日(星期三）上午至下午14:00期间临时闭馆，暂停对外开放。14:00后恢复正常开放。

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温州园博园建设发展有限公司

2026年9月7日

来 源：温州园博会官微

原标题： 关于温州园博园中国馆临时闭馆的公告

本文转自：温州新闻网 66wz.com