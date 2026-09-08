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关于温州园博园中国馆临时闭馆的公告

温州园博会官微 2026-09-08 09:09:00
因筹办重要活动，温州园博园中国馆将于9月9日(星期三）上午至下午14:00期间临时闭馆，暂停对外开放。14:00后恢复正常开放。

　　因筹办重要活动，温州园博园中国馆将于9月9日(星期三）上午至下午14:00期间临时闭馆，暂停对外开放。14:00后恢复正常开放。

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　　温州园博园建设发展有限公司

　　2026年9月7日

来　源：温州园博会官微

原标题： 关于温州园博园中国馆临时闭馆的公告

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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第十五届中国国际园林博览会

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