关于温州园博园中国馆临时闭馆的公告
温州园博会官微 2026-09-08 09:09:00
因筹办重要活动，温州园博园中国馆将于9月9日(星期三）上午至下午14:00期间临时闭馆，暂停对外开放。14:00后恢复正常开放。
因筹办重要活动，温州园博园中国馆将于9月9日(星期三）上午至下午14:00期间临时闭馆，暂停对外开放。14:00后恢复正常开放。
请已预约或计划前来参观的游客合理安排出行时间，提前调整行程安排。由此给您带来的不便，我们深表歉意，衷心感谢您的理解与支持！
如需咨询帮助，请拨打咨询电话:0577-88850888。
温州园博园建设发展有限公司
2026年9月7日
来 源：温州园博会官微
原标题： 关于温州园博园中国馆临时闭馆的公告
本文转自：温州新闻网 66wz.com
为你推荐
-
温州新一轮城乡道路环境提升行动来了！要闻09-07
-
12家企业入驻！温州（嘉定）科创园二期提速起势经济09-07
-
开学账单悄然走高 数码“三件套”涨价冲击家长钱包社会09-07
-
首批“20后”入学，学生名字更中性科教文体09-07
-
以中国（温州）智能谷建设为载体 鹿城区推动传统产业AI“智”变经济09-07
-
小产品闯出大市场 平阳小家电产业的跃迁之路经济09-07
-
从大庆油田到温州建设一线 92岁老人张骥的两段“地下”故事社会09-07
-
今日白露 怀溪番鸭迎热销社会09-07
-
电视剧《温州女人》招募演员 零基础可报名社会09-07
-
2026年浙江省保龄球联赛总决赛落幕 温州男女选手双双卫冕科教文体09-07