温州日报 2026-09-08 09:09:04

近日，温州龙湾国际机场上演了一场温暖的“生命接力”——一只国家二级保护动物凤头鹰深夜坠落在机场营区，被发现时已奄奄一息。危急时刻，温州市公安局机场分局场区派出所民警闻警即动，连夜展开暖心救助，让这只珍稀鸟儿转危为安。

温州网讯 近日，温州龙湾国际机场上演了一场温暖的“生命接力”——一只国家二级保护动物凤头鹰深夜坠落在机场营区，被发现时已奄奄一息。危急时刻，温州市公安局机场分局场区派出所民警闻警即动，连夜展开暖心救助，让这只珍稀鸟儿转危为安。

事发当晚11时30分许，温州机场边检工作人员在营区巡查时，发现一只外形奇特的鸟儿：颈部洁白、上体灰褐，头圆眼大形似猫头鹰，胸前有白色纵纹，脚爪呈深黄色，几次扑腾翅膀却始终飞不起来，状态极差。边检工作人员意识到这很可能是国家保护动物，当即拨打报警电话求助。

场区派出所民警陈栩、辅警张华磊接警后火速赶到现场。只见鸟儿双目微闭，身体僵硬，呼吸微弱，情况十分危急。民警小心翼翼将它捧起，用随身携带的纸板箱和柔软纸巾为其搭建临时“暖窝”，并轻轻包裹保温，避免失温加重伤情。带回警务室后，民警第一时间观察其生命体征，并用手机图像识别功能初步判定，这只鸟儿极有可能是国家二级保护动物——凤头鹰，并立即联络温州市“绿眼睛”生态保护中心，请专业人员前来确认救治。

当晚，“绿眼睛”工作人员便赶到警务室，经现场确认这正是凤头鹰。初步检查显示，鸟儿体表无明显外伤，推测或因内伤或长时间未进食导致体力衰竭。所幸民警到场及时、处置得当，为其赢得了宝贵的救治时间。目前，凤头鹰已由“绿眼睛”工作人员带回专业机构进行系统检查和康复养护，待完全恢复后将择机放归自然。

温州警方借此提醒广大市民：若发现受伤、迷途的野生动物，切勿私自处理，应当及时联系公安部门或林业管护机构，共同守护野生动物，构建人与自然和谐相处的生态环境。

来 源：温州日报

原标题： “这只鸟儿飞不起来了！” 警民联手救助国家二级保护动物凤头鹰

记者 杜一川 通讯员 陈伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com