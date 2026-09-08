温州日报 2026-09-08 09:09:05

近日，平阳县公安局万全派出所接到群众报警求助，称其放在车里的现金全部不见了。民警通过深挖发现，这是一伙四处流窜且气焰嚣张的盗窃团伙。该团伙不仅在多地作案，盗窃得手后竟还发布视频炫耀自己的“战绩”。最终，该团伙被平阳警方一举抓获。

温州网讯 夜幕掩护之下，一场猖狂的拉车门盗窃悄然在街头发生。近日，平阳县公安局万全派出所接到群众报警求助，称其放在车里的现金全部不见了。民警通过深挖发现，这是一伙四处流窜且气焰嚣张的盗窃团伙。该团伙不仅在多地作案，盗窃得手后竟还发布视频炫耀自己的“战绩”。最终，该团伙被平阳警方一举抓获。

在接到报警后，民警迅速开展核查，发现该案并非单独偶发案件。通过海量视频巡查和轨迹追踪，警方成功锁定一流窜盗窃团伙。

经查，该团伙以廖某为首，成员为吴某、潘某。三人经常骑行共享单车在平阳县昆阳、万全等辖区街头游荡伺机作案。专门拉拽未上锁的车辆车门，多次窃取车内现金及财物。更让人惊讶的是，该团伙作案气焰极度嚣张，不仅频繁跨区域作案，还得意洋洋地拿着刚盗窃得来的现金拍摄视频，发布在抖音平台，以此炫耀、博取网络关注。

在掌握确凿证据并锁定嫌疑人的精准落脚点后，8月20日，民警果断出击，一举抓获三名团伙成员。目前，该三名嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步深挖侦办中。

警方提醒：夏季是“拉车门”盗窃的高发季节，该类“碰运气”作案犯罪嫌疑人多会选择深夜至凌晨时分随机作案，利用车主疏于防范，未锁闭车门的时机，通过拉拽车门的方式选定目标实施盗窃，且该类案件多发于偏僻的停车路段或监控盲区、地下车库等，这些地方往往是拉车门盗窃的重点光顾区域。他们会逐一尝试，如果能找到忘记锁车门的，便会将车内的钱包、手机、首饰、香烟等财物席卷一空。

如何预防被“拉车门”呢？广大车主务必做好以下几点：

1.停车注意观察周边情况。避免将车辆停在人迹稀少或灯光昏暗的地方，尽量选择停放在有专人看管、安防措施严密的停车场或有监控录像的区域。

2.贵重财物切勿留在车内。千万不要把汽车当作“保险箱”，贵重物品如手机、钱包等要随身携带，切勿放入车内过夜，以免不法分子见“财”起意。

3.下车后要及时锁好门窗。无论是出门在外，还是停车回家，只要人离开车辆，就应及时锁好车门，并检查车窗是否关闭，防止财物被盗。

4.上锁后要及时检查车门。锁车后，要用手试拉车门，检查门窗是否锁好，除了能防范不法分子使用干扰器等高科技作案手段外，也能避免钥匙锁车“锁而不实”的情况出现。

来 源：温州日报

原标题： 深夜多地流窜“拉车门” 得手后还发视频炫耀

记者 杜一川 通讯员 陈崇可

本文转自：温州新闻网 66wz.com