人民网 2026-09-08 09:16:08

又到开学季，几则教育相关新闻格外显眼

又到开学季，几则教育相关新闻格外显眼：在深圳，中小学校服实行全市统一款式，无需通过学校统一订购；四川一家长群内，有家长提议众筹雇保洁引争议，提议者反遭班主任禁言；保定一高一家长群中，有家长亮明职务求关照。

这些看似没有关联度的舆情热点，却都精准地命中了教育公平这根最敏感的神经。教育公平不应只是入学机会的平等，更关乎孩子在校园里每一天、每一件小事中被切实感知的尊严与无差别对待。

孩子对公平的认知，不仅仅来自课本上的文字，更多源自身边一件件具体事务的耳濡目染。家长群里的异议可以被随意禁言，集体劳动可以花钱外包，公职身份可以公开兑换特殊关注，那么“一视同仁”的底线就会被架空。微观层面的公平失守，会在潜移默化之中在孩子心中种下扭曲的认知，无疑将背离立德树人的根本目标。

深圳校服的走红，提供了另一个样本。无论孩子就读于哪所学校，无论家境殷实还是拮据，穿上街头的都是同一套蓝白校服。这种“视觉平等”，消弭了校际之间的身份区隔，也削弱了因穿着差异带来的攀比与焦虑。

深圳校服成为热点不仅仅是其可成为各地参考的做法，它更说明，清晰的权力边界、公开透明的运行规则，是守护教育公平的基石。在这里，不需要家长在群里争辩博弈，也不必有人亮出身份寻求便利，公平不需要刻意争取，而是制度设计之下触手可及的现实。

教育公平不是写在政策文件里的宏大叙事，它散落在日常的一件件小事之中。在小事上守住公平，比在大事上高喊口号更有力量。与其在乱象发生后反复修补，不如从一件件微小的教育实事入手，像规范校服那样划清权责边界，让每一个孩子都能在平等的环境下成长，真正在校园里扣好人生的第一粒扣子。

作者：金台岩

原标题：人民锐评：开学季三则热搜，实际都在提醒“教育公平”

来 源：人民网

本文转自：温州新闻网 66wz.com