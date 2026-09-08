人民网 2026-09-08 09:17:06

近日，国家市场监督管理总局召回中心发布多起召回公告。

近日，国家市场监督管理总局召回中心发布多起召回公告。九家车企同日备案召回计划，累计涉及车辆超427万辆。此次召回是为了落实强制性国家标准《汽车车门把手安全技术要求》（GB48001—2026）。任务不复杂，主要是两件事：其一是给车内机械应急门把手增加一个标识，让用户能够找到；其二是给车辆升级OTA，在发生事故的时候，车辆能够打开车窗或者直接跳出门锁，从而为事故后救援提供便利。

隐藏式门把手，作为新能源汽车追求科技感与流线美学的产物，在近年来几乎成为中高端电动车的“标配”。然而，这份“新潮”在事故面前暴露出了短板。当车辆发生碰撞断电后，隐藏式门把手常常无法正常弹出，车外救援人员难以找到着力点破门，车内乘客也可能因不熟悉机械开关位置而无法自救。现实中已有不止一起事故因此延误救援，甚至付出了生命代价。

此次召回以及之前的“小蓝灯”被禁用，凸显出中国车企的设计思路要从追求新潮转变为追求更加“安全”。智驾需要稳定耐用的硬件、完善的算法和系统、海量的数据积累等条件，但一辆车最重要的“智能”，从来不是屏幕有多大、把手有多平，而是当危险降临时，它能多一分为生命争取时间的能力。

未来，车企最重要的不是追求设计新潮，而是让当前的设计固定下来，用安全的标尺去测量车辆每个部件，确定其没有安全隐患。以安全性换取消费者长期的信任口碑，才是中国车企走得更远更稳的“基石”，这也是中国汽车产业走向高质量发展的必经之路。

作者：金台岩

原标题：人民锐评：车辆最重要的“智能”是保障安全的能力

来 源：人民网

本文转自：温州新闻网 66wz.com