潮新闻 2026-09-08 09:34:44

9月7日上午，龙港市政务服务中心顺利办结并颁发该市第10万张个体工商户营业执照。这一数字不仅标志着龙港市市场主体培育迈入新阶段，更是龙港持续深化“放管服”改革、优化营商环境的扎实成效，也是城市创业活力持续迸发的生动见证。

9月7日上午，龙港市政务服务中心顺利办结并颁发该市第10万张个体工商户营业执照。这一数字不仅标志着龙港市市场主体培育迈入新阶段，更是龙港持续深化“放管服”改革、优化营商环境的扎实成效，也是城市创业活力持续迸发的生动见证。

吴诗诗 摄

当天10时，在龙港市政务服务中心三楼综合窗口，商户方先生接过属于自己的个体工商户营业执照，正式成为龙港市第10万户个体工商经营主体。

“很幸运，想不到会是第10万张个体工商户营业执照的申领者。”方先生表示，龙港的营商环境非常好，申领过程中遇到不懂的地方，工作人员都会手把手指导操作，“整个办理过程不到一天，效率非常高。”

吴诗诗 摄

长期以来，龙港市政务服务中心始终将优化营商环境作为核心工作，持续在精简审批环节、压缩办理时限、创新服务模式上深耕细作。针对个体工商户的实际需求，龙港市政务服务中心创新推出全流程帮办代办服务。龙港市政务服务中心企业服务科副科长胡思县介绍：“日常工作调研中发现，很多个体工商户不熟悉办理流程，为此我们专门配备了帮办员、代办员，为经营者提供全流程的帮办代办服务。”

小小营业执照，承载大众创业的梦想，彰显城市营商的温度。下一步，龙港市政务服务中心将聚焦个体工商户全生命周期服务，持续完善帮办代办机制、优化办事流程、提升服务质效，不断激活市场“微循环”，持续厚植创业创新沃土，为龙港经济社会高质量发展持续赋能蓄力。

来 源：潮新闻

原标题： 龙港发出第10万张个体工商户营业执照

记者 吴诗诗 谢秀长

本文转自：温州新闻网 66wz.com