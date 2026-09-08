人民日报 2026-09-08 09:18:19

“现代化”不等于“西方化”，不同的土壤同样可以长出繁茂的花园

去北京天坛公园，偶遇一群外国友人跟着中国“师父”练太极，动作略显生涩，一招一式却格外认真。笔者感到很新奇，同行的朋友笑说这早就是公园里常见的一幕。

浏览社交平台不难发现，从打太极、练八段锦到新中式穿搭、晨起喝热水，这样的场景成为不少海外年轻人主动亲近中华文化、融入中式生活的真实缩影，彰显超越国别的文化向心力。

中式审美引发共鸣，根基在于厚重的文化底蕴。大白兔奶糖糖纸走红海外，承载着几代中国人集体记忆的红、白、蓝版式，被海外博主称赞为“平面设计的神来之笔”；成都90后店主用人工智能创作的34秒“中式天庭”短片，无台词、无字幕，仅凭飞檐琼楼、云海仙宫的东方意境，迅速收获海量播放……看似偶然的出圈，实则是千年文脉在当代语境下的必然回响。浸润于日常的东方美学，具备与世界青年对话的感染力。

审美走红的另一面，映照开放包容的文化心态。曾经，不少文艺创作、设计审美习惯性向外对标。如今，中国设计者自信地拿出本土美学方案参与全球叙事。近期，好莱坞“蜘蛛侠”系列电影的中国独家海报“反向圈粉”。融合莲花、皮影、祥云等元素，以东方美学重构超级英雄叙事，让海外网友感叹“中国从不失手”。从中可见，文化包容从来不是单向接纳，而是从容发掘自身价值、乐于开展文明交流互鉴。这份不卑不亢的文化姿态，让中式审美拥有持续向外传播的底气。

审美出圈，更要看见蓬勃向上的发展底色。近年来，围绕中国的海外热词不断涌现，背后是日益坚实的综合国力在支撑。探访风景的“China Travel”，得益于过境免签政策持续扩容、通关流程不断简化、移动支付覆盖更多场景、旅游服务优化等便利化举措；在中国“体验凉”也“带走凉”的“China Cool”，折射中国制造、中国服务等优势；“Becoming Chinese”或是“Chinamaxxing”，不只是“买中国货”，更是“过中国日子”。吸引全球的，不只是“中国景”，更是“中国理”。

今天，“中国引力”不止于文化奇观、优质商品，更在于所呈现的现代化生活图景。它证明了“现代化”不等于“西方化”，不同的土壤同样可以长出繁茂的花园。

中国吸引世界的，不只是山河风景与文化魅力，更有创新发展的广阔机遇。浙江义乌，来自世界各地的创业者把生意做向全球；深圳、上海、北京等创新高地，众多外资企业持续加码布局。从跨境电商到数字经济，从人工智能到绿色发展，越来越多外国人才选择在中国创新创业，与中国共享发展机遇——中国从一种体验，变成一种事业、一种人生选项。这就不难理解，为何英国一家咨询公司发布的《2026年全球软实力指数》报告显示，中国位居全球第二，且是排名前10中唯一评分上升的国家。

习近平总书记强调，“与中国同行就是与机遇同行，相信中国就是相信明天”。从东方美学到中式生活，“中国引力”最终归于一个文明古国在现代化进程中展现出的生命力与包容性。面向未来，这个文明古国将继续以文化动人、以服务迎客、以创新赋能，在交流互鉴之中，与世界一同寻找多样的发展答案，共同勾勒文明交流的全新图景。

作者：周珊珊

原标题：从审美出圈读懂“中国引力”（评论员观察）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com