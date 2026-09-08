人民日报 2026-09-08 09:19:37

走进黑龙江黑河市瑷珲村党群服务中心，村里往年分红的照片很醒目。

电子转账方便快捷，为啥还发放现金？追问之下，村党支部书记何纯良道出缘由。

不是没尝试过转账。村里老人多，不少人并未开通账户余额变动提醒。有一年刚分完红，当天晚上何纯良就接到十几通电话，询问是否已经转账。一名老人翻出一摞存折和银行卡，何纯良帮着一张一张核查，直到第七张才确认资金到账。

此后每次分红，村干部都会现场逐户核对台账、耕地面积、对应收益，当面讲清明细、发放现金。虽然工作量大一些，但村民眼见为实，收获的不只是丰收的喜悦，还有踏实感。

眼见为实，胜过千言万语。让村民看到变化、得到实惠、尝到甜头，就能打消心中疑虑，调动村民谋发展促振兴的积极性。

土地最实在。干好农村工作，切忌花里胡哨、花拳绣腿，讲究的就是“实”。比如建设宜居宜业和美乡村，就要从解决好一组污水管网、一段乡村路、一个农村厕所等具体问题做起，必须“干一件是一件，干一件成一件”。

眼见为实，那看不到、摸不着的新设想怎么推行？村民没有直接感受，往往不敢跟着闯和试，这就需要党员干部冲在前、作示范。

2016年，村里提出建合作社，不少人心里面直打鼓。当时每亩地收益能有500元，加入合作社能比这挣得多？能稳赚不赔？不少人选择观望。

苦口婆心劝，不如带头干。种粮大户怕投资的钱“打水漂”，何纯良就带头卖了自家农机入股。村党支部成员示范，最初入社的几户尝到甜头，一传十、十传百，没几年瑷珲村8000余亩耕地就实现统一流转，全村农户带着土地入股。

全村的地一起种、购买的农机一块用，攥指成拳聚合力，“村社一体化”模式创新带来巨变。2016年瑷珲村集体账面存款只有2万元，到2025年全村分红总额超1100万元。

何纯良感慨：“为何强调实干为要？实干才能出实绩，让大家觉得跟着你走不亏。这说到底还是‘眼见为实’。”这两年试水蚂蚱养殖，带动村集体年增收30万元，也是如此。

把分散的土地、人员聚合起来，“拧成一股绳”，推动乡村全面振兴，要有一群敢干能干的带头人。现实中，为什么有的村搞得红红火火，有的村却“冷锅冷灶”？关键在于能否唤起群众心劲、激发群众干事创业热情。充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，就能点燃最初“一把火”。

实干，干在平时，更得干在紧要处。跳出一村放眼看：黑河市红河谷四季低温试验场，正是党员带头、揭榜挂帅，攻克极寒新能源汽车标准化试验场冰雪道路制作等寒地试车技术，推动“一季忙”变“四季热”；在广西平陆运河关键控制性工程马道枢纽，正是党员突击队冲锋在前，创造了20天完成征地与驻地建设、单日开挖20万立方米土石方、单月完成10级高边坡的“平陆速度”……

从无到有开辟产业新赛道，勇闯“无人区”攻克技术难题，创造新模式新业态，莫不需要锐意进取的精神，更离不开苦干实干的韧劲。在推进中国式现代化的伟大实践中，向着实处攻坚，一步一个脚印往前走，定将取得更多非同凡响的实绩。

（作者为本报评论部编辑）

作者：邹 翔

原标题：眼见为实”与“实干为要”（现场评论）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com